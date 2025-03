Médica explica causas do diagnóstico que atingiu Camila Pitanga: 'Aumenta o risco'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano aponta as principais causas da pneumonia silenciosa que atingiu Camila Pitanga

Em março do ano passado, Camila Pitanga(47) usou seu perfil do Instagram para contar aos seguidores que foi diagnosticada com pneumonia silenciosa, ou assintomática, como também é conhecido. A doença tem algumas principais causas e condições que aumentam o risco de desenvolvê-la.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que a doença que atingiu Camila Pitanga pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos . À época, a artista já estava trabalhando nas gravações de Beleza Fatal(Max) e ficou afastada dos sets de filmagem.

"As pneumonias chamadas de 'assintomáticas' (embora o termo mais adequado seja pneumonia pouco sintomática) geralmente são causadas por bactérias atípicas, ou seja, diferentes daquelas que provocam a pneumonia 'tradicional'", explica a médica.

Leia também: Médica alerta possíveis complicações da doença de Camila Pitanga: 'Perigo'

A especialista explica que, apesar de qualquer pessoa poder desenvolver a pneumonia silenciosa independente de sua idade ou condições de saúde, "algumas condições aumentam o risco de desenvolver essa forma da doença". Confira abaixo:

• Imunidade baixa (por doenças crônicas, quimioterapia ou idade avançada);

• Uso de medicamentos imunossupressores (como corticoides ou quimioterapia);

• Diabetes descontrolado;

• Tabagismo e doenças pulmonares prévias.

Quando descobriu o diagnóstico, Camila Pitanga contou que estava sentindo muito cansaço. Ela aproveitou o momento para falar sobre a importância de realizar exames preventivos e alertou os fãs e seguidores para o março azul-marinho, mês de prevenção do câncer colorretal.

"A colonoscopia nesse caso é de extrema importância para detectar qualquer anormalidade, seja ela com sintomas ou não, por isso a necessidade do exame à partir dos 45 anos, dentro da sua rotina de cuidados", disse a atriz, que tem feito um enorme sucesso como a vilã Lola, em Beleza Fatal.

Leia mais em: Camila Pitanga faz crítica a larga escala de trabalho: 'Quero ter folga'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAMILA PITANGA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: