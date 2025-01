Graciele Lacerda desabafa após expor rotina com a filha: 'Me chamaram de preguiçosa'

A influenciadora Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para rebater alguns comentários sobre a rotina de sua filha, Clara

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para rebater alguns comentários sobre a rotina de sua filha, Clara Lacerda Camargo, que nasceu no dia 25 de dezembro. Após receber críticas dos seguidores por compartilhar que dá apenas um banho por dia na filha, a esposa de Zezé Di Camargo esclareceu que está seguindo as orientações médicas.

"Ontem, respondendo a caixinha de perguntas, disse que dava banho na Clara somente à noite, um banho por dia. Aí um monte de gente falou um monte de coisa, e me chamaram até de preguiçosa. Mas estou seguindo orientações da maternidade e da minha pediatra... um banho já é suficiente porque a pele deles é muito sensível", disse ela, que completou dizendo que usa produtos naturais nos cuidados com a pequena.

Ela também ressaltou que, com a rotina tranquila da filha, não vê necessidade de dar vários banhos por dia. "Recém-nascido só mama e dorme. Não tem por que dar banho toda hora. Ele não fica sujo, a não ser que fique com calor, e aqui não é o caso, principalmente aqui no apartamento porque venta bastante e agora estou ligando o ar condicionado", detalhou.

Essa rotina, no entanto, vai mudar conforme Clara crescer. "Mais para frente, quando Clara começar a fazer mais coisas e ter mais demanda de sair, vamos dar mais de um banho por dia. Provavelmente, eu indo pra fazenda, que é muito mais quente, vou dar banho de dia e de noite", completou Graciele, que ainda compartilhou um áudio da pediatra da filha sobre o assunto.

Na noite de quinta-feira, 23, a esposa do cantor sertanejo compartilhou em suas redes sociais um vídeo inédito e emocionante gravado no dia do nascimento da pequena. No registro, a mamãe de primeira viagem aparece chegando à maternidade logo após a ceia de Natal. A bebê, que estava prevista para o início de janeiro deste ano, nasceu no dia 25 de dezembro de 2024. Veja!

