Edson Celulari recebe declaração da esposa em data especial

Em suas redes sociais, Karin Roepke fez questão de se declarar para o marido Edson Celulari, que está completando 67 anos

Nesta quinta-feira, 20, Edson Celulari está completando 67 anos de vida e tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

Karin Roepke, esposa do ator, fez questão de compartilhar diversas fotos do amado e se declarar para ele na data especial.

"Hoje é seu dia Edson Celulari, o amor da minha vida, meu companheiro de aventuras e romance. A minha pessoa no mundo. Meu parceiro na arte e na paternidade. A vida com você é um presente e eu desejo que o seu novo ano seja tão brilhante e cheio de vitalidade como você. Nós te amamos. Feliz aniversário. Com todo nosso amor", escreveu ela.

Karin e Edson são pais de Chiara, de três anos. O artista também é pai de Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 22, frutos do seu relacionamento com Claudia Raia.

O último trabalho de Edson Celulari na TV foi como o Nero em Fuzuê, novela exibida em 2023 pela Rede Globo.

Mais homenagens

Enzo Celulari iniciou o dia em clima de celebração! Nos primeiros minutos desta quinta-feira, 20, o empresário usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem de aniversário ao pai, o ator Edson Celulari, que completa 67 anos de vida.

Em comemoração a data especial, Enzo publicou duas fotos raras do artista em seu perfil oficial e ressaltou o quanto o admira. O primeiro registro escolhido pelo jovem trata-se de Edson atuando em sua juventude. Já no segundo clique, o aniversariante do dia aparece com o primogênito ainda bebê no colo.

"Te celebro hoje como sempre te celebro. Feliz é aquele que tem o privilégio de conviver com Edson Francisco. Viva você e sua alma linda. Viva o seu talento e a sua arte, arte esta tão sua e verdadeira. Te amo e admiro profundamente. Feliz todos os dias", declarou o filho do famoso na legenda.

Vale lembrar que Enzo Celulari e Sophia Raia são filhos de Edson Celulari com a atriz Claudia Raia, com quem foi casado por 17 anos. Além dos dois, o ator também é pai de Chiara, de três anos, fruto do atual casamento com Karin Roepke.

