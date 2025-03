Tays Reis se declara no aniversário de Biel: 'Tenho muito orgulho de você'

A cantora Tays Reis prestou uma homenagem especial para o noivo, o cantor Biel, que completou 29 anos nesta quinta-feira, 20

Tays Reis usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 20, o cantor Biel completou 29 anos de vida e ela fez questão de se declarar para o noivo.

Em seu perfil, a cantora compartilho um vídeo com vários momentos dos dois juntos e também com a filha deles, Pietra, de dois anos, e expressou todo o amor e orgulho que sente por ele. Os dois, vale lembrar, estão juntos desde o reality show 'A Fazenda 12', da Record TV.

"Hoje é o dia do amor da minha vida! Tenho muito orgulho de você, amor, como pai, esposo e mil outras coisas que nem dá pra escrever aqui! A cada ano que passa você fica ainda mais lindo e não é só por fora tá? Saiba que eu sou a pessoa que mais torce pela sua felicidade. Te amo demais! Conta comigo sempre! Obrigada por cuidar da gente, obrigada por tudo. Felicidades, vida!!!", declarou a famosa na legenda.

Em janeiro deste ano, Tays Reis foi pedida em casamento por Biel durante um show que ele fez em São Paulo. Alguns dias depois, a cantora compartilhou vídeos do momento em que o pedido aconteceu e também exibiu o anel que ganhou do amado. "Estou noiva do amor da minha vida! Eu e você juntos além, porque Deus honrará em público, cada pedra suada do nosso castelo! Eu te amo e te digo SIM! Que venha o casório", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A RAINHA DO PAREDÃO (@taysreis)

Filha de Biel e Tays Reis encanta ao surgir produzida para o Carnaval

A pequena Pieta, filha dos cantores Biel e Tays Reis, encantou o público ao surgir preparada para curtir o Carnaval 2025. Por meio das redes sociais, os papais corujas compartilharam um vídeo fofíssimo da herdeira mostrando seu look carnavalesco.

Esbanjando alegria, Pieta, de apenas 2 anos, foi filmada se divertindo ao som da música 'Eu, Fevereiro e Você', de Claudia Leitte. Usando um top lilás e um short jeans, a filha dos famosos roubou a cena ao surgir com glitter no rosto enquanto fazia 'caras e bocas' para a câmera. Confira!

Leia também:Tays Reis desabafa sobre adaptação de sua filha na escola: 'Doloroso'