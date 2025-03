Marcella Fogaça mostra comemoração intimista no aniversário das filhas gêmeas

Marcella Fogaça, mulher do ator Joaquim Lopes, mostrou o café da manhã especial que preparou no aniversário de 4 anos das filhas

Sophia e Pietra, as filhas gêmeas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes, completaram quatro anos de vida nesta quinta-feira, 20. Para comemorar a data especial, as meninas ganharam um café da manhã especial dos papais.

Em suas redes sociais, a cantora prestou uma bela homenagem para as herdeiras ao compartilhar registros da surpresa que preparou para elas. Além disso, ela também mostrou fotos de outros momentos fofos das aniversariantes.

"Hoje eu acordei mais cedo pra preparar a mesa de café da manhã pra vocês. Balões e bolo, como é já nossa tradição. Aí vocês acordaram… e parecia que eu tava sonhando. Fui teletransportada pro momento em que vocês nasceram. Eu pude segurar vocês apenas por alguns segundos e depois só uma semana depois. Foi tão rápido, mas tão inesquecível que sinto o calor do corpinho de vocês no meu peito se fecho os olhos", começou ela, recordando o nascimento das gêmeas.

"Eu abracei vocês hoje por vários minutos, por várias vezes. E agradeci milhões de vezes por todos nossos abraços nesses quatro anos. Pelas crianças que vocês são e pelas pessoas que estão se tornando. Aniversário é uma volta no tempo. Quatro anos que passaram na minha frente em segundos hoje. Quatro anos que parecem uma vida inteira. E são! Quatro anos que eu morri pra nascer de novo. Pra ser melhor, maior, por vocês, pra vocês", acrescentou Marcella.

"Por vocês eu evoluo a galope. Vocês me ensinam diariamente. Tanto. E muito… Se eu pudesse falar com Deus nesse momento eu diria apenas: Obrigada!!!!!! Que ELE abençoe imensamente vocês, minhas filhas!!!!!! Mamãe estará sempre e pra sempre ao lado de vocês. Viva Sophia e Pietra!! Viva!!!!", finalizou a homenagem.

Confira:

Joaquim Lopes comemora o aniversário dasfilhas gêmeas

Mais cedo, Joaquim Lopes usou as redes sociais para comemorar o aniversário de suas filhas gêmeas, Sophia e Pietra. As meninas, fruto de seu relacionamento com a cantora Marcella Fogaça, completaram quatro anos de vida nesta quinta-feira, 20, e o papai coruja encantou ao postar duas fotos com as aniversariantes e escreveu uma bela mensagem. "20.03. O dia que eu comecei..! Feliz aniversário, minhas filhas. O infinito do papai ama o infinito de vocês", escreveu o famoso na legenda da publicação. Veja a publicação!

