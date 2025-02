Zezé Di Camargo mostra a filha sorrindo: 'Coração do papai não aguentou'

O cantor Zezé Di Camargo se derreteu ao compartilhar fotos de Clara, sua filha com a influenciadora digital Graciele Lacerda, toda sorridente

Zezé Di Camargoencheu as redes sociais de fofura nesta segunda-feira, 24, ao compartilhar fotos inéditas com a filha caçula, Clara, de dois meses, fruto de seu casamento com Graciele Lacerda.

Nas fotos, o cantor sertanejo aparece deitado na cama e tirando um cochilo ao lado da herdeira, que aos poucos vai abrindo o sorrisão.

Ao mostrar o momento encantador com Clara, que está usando um look rosa e uma tiara de laço no cabelo, o papai brincou: "Agenda cancelada hoje, depois desses sorrisos. Coração do papai não aguentou", escreveu Zezé na legenda.

O post encantou os internautas. "Que sessão de risadinha ao lado do papai mais linda", disse uma seguidora. "A cara do vovô Francisco", afirmou outra. "Anjinho!!! Muito parecida com você", falou uma fã. "Que registro lindo, que o Senhor abençoe vocês infinitamente", desejou mais uma.

Recentemente, Graciele compartilhou duas fotos encantadoras de Clara. Na primeira imagem, a bebê aparece dormindo, já na segunda, a menina está usando um look branco e uma tiara de laço na cabeça. "Hoje minha mamãe me enfeitou", falou a influenciadora digital.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Graciele Lacerda toma atitude após ataques contra sua filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda revelou que tomou medidas legais contra os ataques direcionados a Clara Lacerda Camargo, sua filha de 1 mês de vida com o cantor Zezé Di Camargo. Ela informou a decisão por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais.

"Desde que a Clara nasceu, alguns perfis nas redes sociais tem espalhado ataques contra a nossa família e principalmente contra ela, comentários absurdos que tem nos indignado profundamente e é difícil falar sobre isso sem se revoltar. Felizmente, hoje contamos com um escritório jurídico que cuida dessa parte para mim e para o Zézé e já estamos tomando todas as medidas legais cabíveis (...)", revelou a influenciadora. Saiba mais!

Leia também:Zezé Di Camargo mostra encontro de sua mãe com a neta: 'Para sempre marcado'