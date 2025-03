Maíra Cardi revela se vai sustentar o filho e a nora após casamento

Lucas Cardi, filho de Maíra Cardi, vai se casar com a atriz e social media Thuani Todeschini no dia 12 de abril deste ano

Maíra Cardi decidiu responder algumas curiosidades de seus fãs sobre o seu filho mais velho, Lucas Cardi. O rapaz, que está com 24 anos, vai se casar no dia 12 de abril com a atriz e social media Thuani Todeschini, e ela revelou se vai sustentar o herdeiro e a nora após o casamento.

"Quem arca com os gastos dos dois? Eles têm dinheiro suficiente para se sustentar?", questionou um internauta. A famosa, então, respondeu: "Essa era minha briga com eles. Eles não tinham dinheiro para se sustentar, e isso nunca foi um problema para mim. O Lucas sempre teve meu cartão black sem limite, mas ele é muito conservador, sempre foi assim", contou.

Em seguida, a esposa de Thiago Nigro disse que o filho é bastante discreto e relembrou quando deu um carro conversível para ele. "Do jeito que dei, ficou na garagem, porque ele não liga, é muito tranquilo", disse ela sobre o filho não ser mimado, apesar das regalias.

Por fim, Maíra deixou claro que o filho tem seu próprio dinheiro e que consegue se sustentar, contudo, deixou claro que após o casamento, vai cortar o acesso ao ser cartão . "Hoje eles trabalham, têm seu próprio dinheiro e conseguem se sustentar, mas ainda usam meu cartão", comentou a empresária, ressaltando que é importante romper esse vínculo para que o casal construa sua autonomia. "Faz sentindo", respondeu Lucas ao ser questionado sobre o corte da sua mesada.

Vale lembrar que Maíra Cardi também é mãe de Sophia, de seis anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator, cantor e ex-BBB Arthur Aguiar.

Maíra Cardi revela detalhes dos preparativos do casamento do filho mais velho

A coach Maíra Cardi adiantou detalhes sobre o casamento de seu filho mais velho, o programador e gestor de TI Lucas Cardi, com a atriz e social media Thuani Todeschini. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira, 20, ela contou que a cerimônia vai acontecer no dia 12 de abril deste ano.

Na publicação, Maíra confessou: "Estou mega feliz que eu tenho um filho homem de verdade, que não é um moleque sem noção que engana as mulheres e sai comendo todo mundo por aí". Ela disse ainda que sempre apoiou o relacionamento do filho e que não pretende ser uma "sogra chata", daquelas que costumam dar palpite em tudo. Saiba mais!

