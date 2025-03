Esposa de Mateus Solano divide fotos inéditas do casal em data especial

O ator Mateus Solano ganhou uma bela declaração da esposa, Paula Braun, em seu aniversário de 44 anos: 'Sigas em frente'

Dia de festa na casa de Mateus Solano! O ator, que completou 44 anos de vida na quinta-feira, 20, ganhou uma bela declaração da esposa, a atriz Paula Braun. Em celebração a data, a companheira do artista abriu um álbum de fotos inéditas do casal registradas recentemente.

Em suas redes sociais, Paula publicou a sequência de cliques românticos ao lado de Mateus em um resort em Santa Catarina. Na legenda, ela parabenizou o ator pelo início de um novo ciclo, desejando felicidades e evolução.

"Feliz aniversário, que sigas em frente, crescendo, realizando, se surpreendendo com a força que encontras em ti. Te amo", escreveu Paula Braun. Nos comentários, o aniversariante fez questão de agradecer o carinho da amada: "Obrigado amor! Adorei acordar do teu lado hoje… E ontem, anteontem…".

Discretos em relação à vida pessoal, Mateus Solano e Paula, que estão juntos desde 2008, são pais de Flora, de 14 anos, e Benjamin, de 9. O casal costuma realizar raras publicações nas redes sociais.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, o ator falou um pouco sobre sua relação com os filhos e destacou as transformações em sua vida após a paternidade. "Gosto muito de levar eles ao ar livre, trilhas, praia, andar de bicicleta e gosto também de programas culturais, eles são ótimas companhias", revelou ele.

E completou: "É sempre uma farra estar juntos com eles. O jeito de olhar, ainda mais fresco, para a vida ensina muito. Ensina mais a gente, do que a gente ensina os filhos".

Mateus Solano encara a busca por si mesmo

Sair da zona de conforto sempre foi uma máxima para Mateus Solano. Nos palcos com seu primeiro monólogo, O Figurante, o ator joga luz sobre o tema invisibilidade e o quanto nós nos transformamos em personagens de nós mesmos na sociedade.

Livre de máscaras, o artista recebeu CARAS em casa para falar sobre a fase de desafios pessoais e profissionais. “Não é nem me reinventar, mas me reencontrar”, define o artista; confira a entrevista completa com Mateus Solano!

