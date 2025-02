Giulia Costa abre álbum de fotos da comemoração de seu aniversário: 'Foi assim'

Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, realizou uma nova festa para comemorar o seu aniversário de 25 anos; veja como foi

Giulia Costa usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 27, para mostrar os detalhes da comemoração de seu aniversário de 25 anos.

A filha da atriz Flávia Alessandra e do ator e diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012), que já havia realizado uma festa ao ar livre para comemorar a data especial, reuniu um grupo de amigos em casa para celebrar seu novo ciclo.

Em sua rede social, Giulia mostrou seu bolo de aniversário, os doces e os pratos que serviu para seus convidados, além disso, ela posou sorridente com um cachorro. "E foi assim que celebrei meus 25 anos…", contou na legenda da publicação.

No dia que completou mais um ano de vida, a jovem recebeu uma homenagem especial da mãe, Flávia Alessandra. "Ela é mar que acalma e que sacode. Ela sente tudo, vive tudo, mergulha fundo. Enxerga o mundo de um jeito único e tem o poder de transformar tudo ao redor. São 25 anos de risadas, viagens, madrugadas assistindo séries, conversas sem fim e momentos que ficam pra sempre. Amo cada parte de quem você é. Amo sua força e sua sensibilidade, sua coragem e sua doçura. Amo te ver crescendo e conquistando. Amo o jeito que você se entrega. Feliz 25, meu amor! Te amo infinito", declarou a artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa conta como soube da morte do pai

Filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo (1951-2012), Giulia Costa abriu o coração ao falar sobre a morte do pai. O ator e diretor de TV faleceu aos 61 anos, em decorrência de uma embolia pulmonar após tratar um câncer no esôfago.

Durante um episódio do 'Pé no Sofá Pod', programa feito ao lado da mãe, a jovem revelou que soube da partida de Marcos Paulo por meio das redes sociais. A jovem, de 25 anos, tinha apenas 12 na época do ocorrido. "Soube que meu pai morreu pelo Instagram. Fui abrir meu Instagram e quando entrei nos comentários da minha última foto era: 'meus pêsames'. Fiquei: 'o que está acontecendo?'", recordou ela. Confira o relato completo!

