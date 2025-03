Luigi Baricelli encanta ao comemorar o aniversário da neta, Helena

Ela cresceu! O ator Luigi Baricelli compartilhou um vídeo com várias fotos da neta, Helena, e celebrou o seu aniversário de nove anos

Luigi Baricelli encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de sua neta, Helena Baricelli Tomaz. A menina, filha de Rúbia Baricelli e Henrique Rien, completou nove anos.

Para comemorar a data especial, o ator e apresentador compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da aniversariante e prestou uma homenagem especial para ela. "9 atrás, Deus me deu um dos maiores presentes da minha vida: minha neta Helena!", celebrou o famoso no começo do texto.

Em seguida, Luigi rasgou elogios para a menina. "Hoje é o dia dessa menina linda, esperta, carinhosa e cheia de luz! Que orgulho ver você crescendo assim, com tanta alegria e inteligência! Vóviz te ama mais do que palavras podem dizer. Mesmo de longe, estou aí do seu ladinho em pensamento, celebrando cada sorriso seu. Logo logo estaremos comemorando juntinhos. Feliz aniversário, te amo", declarou o vovô.

Vale lembrar que o ator também é pai de Vittorio e Vicenzo, frutos de seu casamento com Andreia Baricelli.

Confira:

Luigi Baricelli abre o coração ao se declarar para a esposa

O ator Luigi Baricelli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma declaração para a esposa, Andreia Baricelli. Ele compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da amada e abriu o coração.

"Hoje, mais do que nunca, sei que a verdadeira felicidade está ao lado de quem me entende, me respeita e me ama incondicionalmente. Depois de mais de 30 anos de casados, posso dizer com toda certeza: encontrei o verdadeiro amor. Eu descobri o que é ser completo, e isso só foi possível ao seu lado. Você é muito mais do que minha esposa, é a mulher da minha vida, minha amante, minha companheira, minha amiga", afirmou ele em um trecho. Veja o post completo!

