Larissa Manoela se emociona ao receber vídeo do casamento: 'Espetáculo'

Em suas redes sociais, Larissa Manoela surgiu emocionada ao lado do marido André Luiz Frambach após receber o vídeo completo do casamento

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 31, ela mostrou alguns momentos do vídeo do seu casamento com André Luiz Frambach, que aconteceu em dezembro do ano passado.

"Recebemos o nosso casamento completo e pensa no quanto vibramos e relembrando tudo. A emoção tomou conta de novo, o pensamento é só: Que delícia ter vivido tudo isso e daqui alguns anos mostrar para os nossos filhos a celebração do nosso amor. O quanto os pais se amam e admiram infinitamente um ao outro. Nossa história é a minha favorita e eu escolheria viver tudo isso de novo para ter você ao meu lado", começou ela.

Em seguida, a atriz comentou que o momento do casamento passa muito rápido, mas que eles curtiram cada segundo do momento especial.

"Agora a gente tem um novo filme favorito. O nosso casamento. Absolute cinema. A gente vive um dia, mas dura uma vida. Casar é mágico e relembrar é viver. Está registrado em filme e marcado no nosso coração. Sem falar o quanto a gente curtiu, dançou e se jogou de verdade na pista. Ainda tudo ressoa na pele. Lembro como se fosse ontem. De repente, fui transportada para o dia 17/12/24. Foi um verdadeiro espetáculo. Amamos e aproveitamos cada segundo".

Larissa também mostrou que o casal recebeu as fotos reveladas do casamento. "Mostrei para vocês que a gente recebeu o filme completo do nosso casamento e agora vou mostrar para vocês que a gente recebeu também as fotos do nosso casamento. Que imagens mais lindas. Apaixonada por todas. Eternizados", disse a artista.

Amor

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Recentemente, a atriz postou um vídeo em que aparece super rouca e revelou que faria repouso para recuperar a voz.

"Passando para dizer que ninguém é de ferro e hoje minha voz mandou lembranças. A voz foi de arrasta. Repouso de cordas vocais começando agora", disse ela.

Em seguida, a famosa postou uma foto em que aparece com um lenço colorido no pescoço e contou que recebeu os cuidados do marido André Luiz Frambach.

"Meu marido na primeira oportunidade que tem para cuidar de mim. Passou um produto que trouxemos da Tailândia na área do meu pescoço e disse que tinha que pôr um lenço para esquentar. Indo dormir bem fashion hoje. Meu amorzão e as receitas de vó. O lenço no pescoço para dormir é o charme da noite. Fora isso, já estou medicada também, tá gente?", contou ela.

Leia também: André Luiz Frambach se declara para Larissa Manoela em momento especial