Giulia Costa conta como soube da morte do pai, Marcos Paulo

Filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, Giulia Costa lamentou a forma como descobriu a morte do pai; ator e diretor faleceu em 2012

Filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo (1951-2012), Giulia Costa abriu o coração ao falar sobre a morte do pai. O ator e diretor de TV faleceu aos 61 anos, em decorrência de uma embolia pulmonar após tratar um câncer no esôfago.

Durante um episódio do 'Pé no Sofá Pod', programa feito ao lado da mãe, Giulia revelou que soube da partida de Marcos Paulo por meio das redes sociais . A jovem, de 25 anos atualmente, tinha apenas 12 na época do ocorrido.

De acordo com a primogênita de Flávia Alessandra, a notícia foi 'descoberta' através dos comentários de uma foto. "Soube que meu pai morreu pelo Instagram. Fui abrir meu Instagram e quando entrei nos comentários da minha última foto era: 'meus pêsames'. Fiquei: 'o que está acontecendo?'", recordou ela.

Flávia, então, explicou que tentou chegar o mais rápido possível até a filha para contar sobre a morte de Marcos Paulo. "A gente foi voando para lá para tentar te dar a notícia antes. Quando a gente chegou, todo mundo: 'ela já sabe, tia'. Era o mínimo, queria te dar essa notícia antes", lamentou a artista.

Ao longo do bate-papo, Giulia Costa ainda falou a respeito do luto após a partida do pai. "Eu queria deixar registrado aqui. Quando o meu pai morreu, eu tinha 12 anos, eu era muito nova [...]. Eu não vivi o luto do meu pai, eu era uma criança, eu não processei. Meu luto eu fui viver com 15 e 16 anos e, depois, de novo, na faculdade, com uns 18. Eu lembro que, quando meu pai morreu, eu ainda ficava ligando para o telefone dele. Ficava ouvindo a caixa postal", relatou ela, por fim.

Além de Giulia, Marcos Paulo também é pai de Mariana Sochaczewski, fruto de uma relação com a atriz Renata Sorrah, e Vanessa Simões, sua filha com a modelo Tina Serina.

