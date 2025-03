Ele cresceu! Altura do caçula de Marcos Mion rouba a cena em nova foto: 'Maior que o pai'

O apresentador Marcos Mion surpreendeu os internautas ao compartilhar fotos ao lado de seu filho caçula, Stefano. Veja o quanto ele cresceu

Filho caçula do ator e apresentador Marcos Mione da influenciadora digital Suzana Gullo, Stefanoestá completando 15 anos neste sábado, 29. Para celebrar a data, o contratado da Globo usou as redes sociais para compartilhar uma declaração de amor ao herdeiro . E a altura do adolescente chamou a atenção dos internautas.

Na publicação, ele reuniu alguns momentos que viveu ao lado do filho. "15 ANOS DO TEFO, MEU 'PEQUENO'!. Deus me deu o presente de ser pai do cara mais legal do mundo! Não tem nenhuma pessoa igual ao meu caçula! Unanimidades são raras, mas a simpatia, o bom coração, a capacidade de sentir carinho e se importar e o talento do Tefo são!", iniciou ele.

Em seguida, ele refletiu: "15 anos é uma fase complicada, filho, difícil… Tanta coisa para entender do mundo quando você não entende nem você mesmo por inteiro. Mas saber que você está passando por tudo sendo amado e feliz é o que traz alegria pra sua mãe e eu".

E aconselhou: "Nunca deixe ninguém apagar seu brilho porque poucas pessoas brilham como você! TE AMO e estou sempre SEMPRE aqui com você e por você. E eu sou, oficialmente, o homem com menor estatura da minha casa! Isso é surreal…oficialmente não tem mais criança em casa!", finalizou.

Nos comentários da publicação, os internautas deixaram elogios. "Tefo cresceu! Parabéns, que Deus abençoe', disse uma. 'Como pode ter crescido tão rápido??', falou outro. ' Cresceu! Está maior que o pai lindo, parabéns, saúde e muito amor" , observou outra.

Vale lembrar que Marcos e Suzana também são pais de Romeo, de 19 anos, e Donatella, de 16.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Leia também: Marcos Mion divide a mesma paixão por basquete com o filho caçula: ‘Especial’