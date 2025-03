Lima Duarte faz retrospectiva emocionante em seu aniversário de 95 anos: 'Chorei'

O ator Lima Duarte completa 95 anos de vida neste sábado, 29, e usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre seu aniversário

O ator Lima Duarte completa 95 anos de vida neste sábado, 29, e usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre seu aniversário. Em um vídeo compartilhado em seu perfil, ele falou sobre sua carreira e analisou as transformações que passou ao viver tantos personagens.

"O meu nome é Ariclenes Venâncio Martins, mas o mundo me conhece como Lima Duarte. E hoje, eu completo 95 anos de idade. Para alguns, uma vida. Para mim, muitas vidas através de personagens que me permitiram ser mais do que apenas um. Cada um deles me ensinou algo, me moldou, me transformou em que eu me tornei", iniciou ele.

Em seguida, compartilhou um pouco de sua trajetória, relembrou a relação com a mãe e exibiu cenas de papéis marcantes de sua carreira. "Chego aos 95 anos de idade. Olho para trás e vejo que cada uma dessas vidas vividas são um pedaço de mim. Elas me ensinaram sobre o amor, a dor, a esperança, o medo, a coragem... Minha vida é um emaranhado de tantas outras. Isso é mágico!"

E agradeceu: "Muito obrigado por me permitirem viver todas essas vidas, obrigado por me acompanharem em nossa longa jornada até aqui, por todo carinho que tenho recebido. Afinal, sem vocês, espectadores, não havia o por que de eu viver tantas vidas. Foi por mim, mas também por vocês."

"E quando eu partir, saibam que cada personagem que eu vivi continuará vivo para sempre, porque a arte é eterna. E eu, Lima Duarte, sou apenas um porta-voz da eternidade", finalizou o artista.

Nos comentários, os internautas opinaram: "Que vídeo emocionante. Parabéns! o senhor merece. Todo carinho e respeito do mundo", disse um. "Que lindo. Emocionante! Parabéns", falou outro . " 95 anos. Que maravilha. Chorei. Que lindas suas palavras, plenas de humildade. Obrigada Sr. Lima Duarte e parabéns. Feliz aniversário. Você é um ser maravilhoso e merece ter chegado até à sua idade", enfatizou mais uma.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lima Duarte (@limaduarte)

Festa antecipada

Vale lembrar que as comemorações começaram antes e ele ganhou uma festinha antecipada da família para celebrar a data especial. Por meio das redes sociais, Laura Jardim, neta do artista, publicou registros do evento organizado especialmente para o veterano.

Nas imagens, Lima aparece diante de uma mesa decorada com direito a diversos docinhos e um bolo enquanto os familiares cantam o famoso 'parabéns para você'. Bastante animado, o ator, que estava rodeado dos netos e bisnetos, foi filmado assoprando a vela. Veja como foi!

Leia também: Lima Duarte presta homenagem no aniversário da filha, Débora Duarte