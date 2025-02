Flávia Alessandra se declara no aniversário da filha mais velha: 'Te amo infinito'

A atriz Flávia Alessandra postou um vídeo com vários momentos da vida da filha, Giulia Costa, e prestou uma bela homenagem de aniversário!

Flávia Alessandra encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de sua filha mais velha, Giulia Costa. A jovem, fruto de seu relacionamento com o ator e diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012),completou 25 anos nesta terça-feira, 25.

Para celebrar a data especial, a atriz compartilhou um vídeo recordando vários momento da herdeira quando ela era criança, além disso, a mulher de Otaviano Costa também acrescentou registros mais recentes e escreveu uma bela mensagem.

"Ela é mar que acalma e que sacode. Ela sente tudo, vive tudo, mergulha fundo. Enxerga o mundo de um jeito único e tem o poder de transformar tudo ao redor. São 25 anos de risadas, viagens, madrugadas assistindo séries, conversas sem fim e momentos que ficam pra sempre. Amo cada parte de quem você é. Amo sua força e sua sensibilidade, sua coragem e sua doçura. Amo te ver crescendo e conquistando. Amo o jeito que você se entrega. Feliz 25, meu amor! Te amo infinito", declarou Flávia para a filha.

Nesta última segunda-feira, 24, Giulia compartilhou em suas redes sociais as fotos de sua festa de aniversário. Ela decidiu antecipar a comemoração com uma festa ao ar livre na companhia dos familiares e amigos. "E ontem foi assim… Iniciando as comemorações para receber os 25 anos, cercada pela família e amigos, não existe sensação mais gostosa que essa! É amanhã!", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra mostra treino intenso pré-Carnaval

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Neste ano, a atriz se prepara para desfilar na Marquês de Sapucaí como musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro.

Recentemente, a famosa publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece treinando na academia com um top branco e um shorts preto. "Cinco exercícios do meu treino pré Carnaval. Treinos em dia", escreveu ela na legenda do vídeo em que aparece fazendo agachamento e uma série de exercícios para o abdômen. Veja o post!

Leia também:Otaviano Costa se derrete ao relembrar viagem com Flávia Alessandra: "Junto para sempre"