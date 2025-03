Meghan Markle mostra tradição de família em data especial

Em suas redes sociais, Meghan Markle fez questão de mostrar a sua tradição familiar para celebrar uma data especial do Reino Unido

Em suas redes sociais, Meghan Markle faz questão de dividir alguns detalhes de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Atualmente, a Duquesa de Sussex mora na California, nos Estados Unidos, com o marido Príncipe Harrye os filhos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três.

Apesar de morar nos Estados Unidos, a famosa fez questão de comemorar uma data especial que aconteceu no Reino Unido no último domingo, 30.

Meghan postou a foto de uma deliciosa torta de limão e contou que esta é uma tradição familiar para celebrar a data. "Nossa tradição familiar. Dia das Mães no Reino Unido", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Rumores de término

Uma possível crise no casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry segue sendo especulada na web. E o casal estaria “enojado” com todos os rumores envolvendo o possível divórcio. Apesar das inúmeras publicações e supostos indícios, os dois ainda não conseguiram pôr fim aos rumores.

Na quinta-feira, 27, uma publicação do portal Radar Online afirmou que a separação do casal britânico seria "inevitável". Já o News Nation foi claro ao declarar que Harry e Meghan "jamais irão se divorciar".

De acordo com o Radar Online, o fim do casamento do herdeiro real seria “inevitável”, devido aos inúmeros rumores que o casal enfrenta. O portal também disse que fontes afirmam que Harry e Meghan já estariam vivendo separados há muito mais tempo do que aparentam.

No entanto, outros veículos desmentem a ideia de que o casal esteja enfrentando uma crise. Em uma nova entrevista para a revista People sobre o seu novo programa With Love, Meghan, a Duquesa de Sussex fez questão de negar os boatos. Ela relembrou que quando conheceu Harry, ela tinha o blog The Tig, o que aumentou a conexão entre os dois.

Leia também: Documentário sobre a Princesa Diana está sendo produzido por Harry e Meghan, diz fonte próxima