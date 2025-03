Costanza Pascolato reflete sobre papel da mulher e declara: 'Vivi respeitando o que acredito'

Em entrevista exclusiva à TV CARAS, Costanza Pascolato comenta retorno da série Costanza & Marilu à TV e reforça importância da força da mulher

No Mês da Mulher, a consultora de moda Costanza Pascolato (85) teve um motivo especial para celebrar: o retorno da série Costanza & Marilu para a TV. Além da atração, feita ao lado da amiga Marilu Beer, a empresária aproveita para refletir sobre o papel feminino e a importância de sua força.

"Fico surpresa e grata quando me chamam de inspiradora. Sempre vivi respeitando o que eu acredito, acertando ou errando", começa Costanza Pascolato , em entrevista exclusiva à TV CARAS. Ela diz que, ao lado da artista plástica, que morreu em 2019, aprendeu sobre a liberdade, tudo sempre com bom-humor.

"Éramos de uma geração a qual, provavelmente, era a mais circunscrita o papel da mulher ao lar e a dedicação total à família. Mas, nossas asinhas de liberdade estavam bem presentes nas escolhas de vida, afeto e profissões. A maior maravilha, quando juntas, colocávamos uma importante dose de humor em tudo. Respeito as mulheres que, como Marilu, fizeram e fazem o mesmo."

A série Costanza & Marilu passou a ser exibida em horário nobre na TV Cultura, a partir do dia 10 de março. A atração, que fez sucesso no YouTube, traz as amigas em episódios descontraídos, cheios de espontaneidade.

O projeto conta com 15 episódios, que serão exibidos sempre às segundas-feiras, no horário da noite. A série é considerada um SofaChatShow, em que Costanza e Marilu expõem seus pontos de vista, que podem ser diferentes e complementares, sobre um mesmo tema. As duas possuem origens estrangeiras e se conheceram ainda jovens, quando chegaram ao Brasil. Marilu nasceu na Argentina, já Costanza na Itália.

"Fiquei super honrada com a volta da série Constanza em Miami na TV Cultura. Eu tinha grande admiração por Marilu, tinha um bom gosto refinado para coisas e pensamentos. Sempre tivemos uma maneira muito simples de aceitar o nosso papel de mulher, junto, é claro, de uma vontade de vivências e desafios", completa.

