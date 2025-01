Giulia Costa ostenta curvas impecáveis em clique na praia

Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, esbanjou beleza ao aproveitar o dia ensolarado para renovar o bronzeado em uma praia

Giulia Costa usou as redes sociais neste sábado, 18, para mostrar como está curtindo o seu dia. A famosa, filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012), aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia.

No clique postado nos Stories do Instagram, a jovem, formada em Cinema, aparece toda sorridente e fazendo pose em uma pedra e ao fundo é possível ver o mar. Para curtir o momento de lazer, Giulia aparece usando um biquíni xadrez.

No começo da semana, Giulia desabafou sobre as críticas negativas que tem recebido em suas redes sociais. "Sério. Saindo do psiquiatra que eu deveria mandar o boleto pros hates ou pro Zuck que agora chutou o balde de vez e na minha luta eterna de tentar entender por que as pessoas fazem isso??? Acham que não tem alguém do outro lado da tela? Frustração? Insegurança? Síndrome do pequeno poder?? Não sei... Pra mim nada justifica! Dito isto, fechei os comentários do TikTok e já já fecho do Instagram de novo", escreveu.

Confira:

Giulia Costa na praia

Pai de Flávia Alessandra passa por cirurgia no coração

A atriz Flávia Alessandra usou as redes sociais nesta última quarta-feira, 15, para compartilhar um relato sobre os desafios familiares que enfrentou nos últimos meses. Em uma publicação no Instagram, a artista contou que tanto o marido, Otaviano Costa, quanto o pai, Hélio Lima da Costa, passaram por problemas de saúde.

"Os corações dos dois homens da minha vida resolveram me pregar peças no último ano. Depois do susto que levamos em 2024 com o aneurisma do Otaviano, já começamos 2025 com papai fazendo sua oitava cirurgia cardíaca e colocando seu sexto marca-passo, dessa vez um pouco antes do tempo inicialmente previsto... Graças a Deus, tudo correu bem e ele já está recebendo muito amor e carinho da família inteira", contou. Veja o relato completo!

Leia também:Giulia Costa chama atenção ao exibir corpo real em cliques na praia