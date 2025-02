Giulia Costa faz festa ao ar livre para comemorar seu aniversário

Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, abriu o álbum de fotos da festa que realizou para comemorar seu aniversário de 25 anos

Giulia Costa usou as redes na noite desta segunda-feira, 24, para abrir o álbum de fotos da comemoração de seu aniversário

A jovem, filha da atriz Flávia Alessandra com o ator e diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012), fará 25 anos nesta terça-feira, 25, mas decidiu adiantar a comemoração com uma festa ao ar livre na companhia dos familiares e amigos.

A celebração aconteceu em uma praia e o local foi decorado com várias bexigas coloridas e flores. O bolo de Giulia foi personalizado com uma foto de quando ela era criança, segurando seu cachorro de estimação. Para o evento, ela surgiu usando uma blusinha branca e uma saia marrom.

"E ontem foi assim… Iniciando as comemorações para receber os 25 anos, cercada pela família e amigos, não existe sensação mais gostosa que essa! É amanhã!", escreveu a filha de Flávia Alessandra na legenda da publicação.

Os internautas reagiram nos comentários. "Que comemoração linda! A sua cara", disse um seguidor. "Você passa uma vibe de pessoa tão incrível, de verdade!", afirmou outra. "Que delícia de comemoração!! Tudo de mais maravilhoso no seu novo ciclo!! Parabéns e comemore sempre ser essa pessoa mega especial", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Filha de Flávia Alessandra desabafa sobre julgamento na web

A atriz Giulia Costa, de 24 anos, decidiu abrir o coração e desabafar sobre as críticas negativas que tem recebido em suas redes sociais. A artista tirou uma foto de si e publicou nos stories do perfil de seu Instagram para expor, por escrito, como lida com os julgamentos dos 'haters' em suas publicações na web.

"Sério. Saindo do psiquiatra que eu deveria mandar o boleto pros hates ou pro Zuck que agora chutou o balde de vez e na minha luta eterna de tentar entender por que as pessoas fazem isso??? Acham que não tem alguém do outro lado da tela? Frustração? Insegurança? Síndrome do pequeno poder?? Não sei... Pra mim nada justifica!", desabafou.

Leia também:Giulia Costa ostenta curvas impecáveis em clique na praia