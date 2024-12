Comemorando o Natal em família, Luan Santana expressou gratidão pelas conquistas de 2024 enquanto espera a primeira filha com Jade Magalhães

Nesta quarta-feira, 25, Luan Santana usou as redes sociais para compartilhar registros de sua noite de Natal e agradecer pelos sonhos realizados ao longo do ano. À espera de Serena, primeira filha com Jade Magalhães, o cantor posou ao lado da família em seu perfil oficial no Instagram.

"'O mundo que andava em trevas viu uma luz que sobre os habitantes da terra resplandeceu'. Feliz Natal para você que esteve presente em todos os meus sonhos realizados esse ano", declarou Luan na legenda da publicação. Nos registros, ele aparece dando um beijinho na barriga da amada, além de posar sorridente com os pais, Marizete e Amarildo Santana, com a irmã, Bruna Santana, e a afilhada, Sophie.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelas fotos em família. "A família mais linda", elogiou uma seguidora. "Coisa mais linda, todo amor do mundo! Feliz Natal", desejou outra. "Vocês são lindos, próximo ano tá com a Serena no colinho", ressaltou mais uma.

Vale lembrar que 2024 foi um ano de grandes mudanças na vida de Luan Santana. No início do ano, ele reatou o relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães, após cerca de dois anos separados. Pouco tempo depois, o casal anunciou que estava esperando a primeira filha. Em novembro, eles oficializaram a união com uma cerimônia civil intimista realizada na casa do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Preparativos

A influenciadora digital Jade Magalhães está na reta da gravidez de sua primeira filha com o marido, o cantor Luan Santana. No último dia 16, ela usou as redes sociais para compartilhar que já deu início nos preparativos para a chegada da pequena e começou a lavar e organizar as roupinhas da bebê.

"Essa semana a gente está começando a lavar todas as roupinhas da Serena, já deixar tudo perfumadinho e tudo organizado", detalhou Jade nos stories do Instagram. Recentemente, Luan Santana contou que Serena deve nascer no mês de janeiro.

Na última semana, Jade compartilhou uma sequência de registros das novas roupinhas para a pequena e se derreteu ao mostrar os detalhes para os internautas. "Eu estava tão ansiosa para a chegada desses presentes. Olha que coisa mais linda, um sonho em forma de vestido", iniciou a influenciadora, que mostrou os detalhes das roupas. "Olha que amor. Imagina uma bonequinha aqui dentro, estou literalmente brincando de boneca", continuou.

Leia também:Quando nasce a filha de Jade e Luan Santana? Veja data prevista para o parto