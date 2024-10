Beatriz Reis conta se manteve amizade com ex-BBBs: 'Segue sua vida'

Em entrevista à TV CARAS, Beatriz Reis comenta como está sua relação com outros ex-participantes do BBB 24 e fala sobre o Prêmio Jovem Brasileiro

Beatriz Reis(24) ganhou diversos fãs no Brasil com sua participação no BBB 24. Ao longo dos dias de confinamento do reality show, Bia do Brás, como ficou conhecida, fez grandes aliados. Em entrevista à TV CARAS, ela explica se manteve a amizade com nomes como Alane (25), Davi (21) e Isabelle (31).

"Aqui fora, somos muito ocupados. Até dou risada porque, lá dentro, eram altas combinações. Quando sai, é uma ilusão. Porque cada um segue sua vida. E nesse BBB, especificamente, cada um é de um extremo [do país]", explica Beatriz Reis . "A amizade continua, claro que não forte como lá dentro, por questão de tempo e agenda. Mas, também vejo isso como um prêmio."

Foto: Reprodução/Globo

Ela, que agora se dedica à carreira de atriz e também comanda um quadro no programa Encontro com Patrícia Poeta, diz que seus aliados no programa moram longe uns dos outros, e que é difícil encontrar tempo na agenda lotada de trabalhos e oportunidades de todos.

"Moramos longe, querendo ou não. É o momento de aproveitarmos as oportunidades e cada um fazer seu dinheiro, seu pé de meia e trabalhar. O tempo não sobra realmente. As amizades que a gente faz para a vida, tanto lá dentro quanto em outros trabalhos, tudo é um aprendizado e vem para somar."

Para ela, cada um dos brothers e sisters foi especial para a edição ser um sucesso. "O BBB 24 aconteceu por conta de cada um, a gente foi o pilar. Fomos o enredo da história, desde o primeiro que sai até o último, todos construímos a história. Não tem menos ou mais importantes, os 26 foram protagonistas e construímos essa história."

PRÊMIO JOVEM BRASILEIRO

Além dos diversos trabalhos, Beatriz Reis também venceu o Prêmio Jovem Brasileiro na categoria de Melhor Participante de Reality. Para a atriz e influenciadora, a conquista foi surpreendente e reafirmou o carinho que seus fãs, das mais diversas idades, sentem por ela.

"Foi mágico, eu não esperava. O pessoal do prêmio falou que bateu o recorde. Nunca tiveram tantos votos, foram mais de 70 milhões só para mim", afirma. Beatriz explica que seus fãs competiam entre si, de uma maneira saudável, para ver quem conseguia votar mais vezes.

"Minha equipe fez uma [promoção] de quem votasse mais. Vamos fazer uma chamada. Foi quase uma votação de paredão [risos]. Fiquei chocada e muito grata. Eu sem meus fãs, não sou nada. Quem nos coloca lá em cima são os fãs. Se a minha vida mudou, foi por causa deles."

