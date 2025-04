Fora do BBB 25, Vinícius chora ao descobrir reação da mãe após assumir bissexualidade

Fora do BBB 25, da Globo, assistiu ao momento em que falou sobre sua sexualidade na casa e descobriu como sua mãe, Marlene, reagiu

O brother Vinicius foi eliminado do BBB 25, da Globo, com 52,69% dos votos do público após enfrentar Renata e Vitória Strada no 16º Paredão do reality. Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ele assistiu ao momento em que falou sobre sua sexualidade na casa e descobriu como sua mãe, Marlene, reagiu.

Para quem não acompanhou, durante um papo com Guilherme e Delma na área externa da casa, ele falou pela primeira vez que é bissexual e disse temer a reação de seus pais. Já em entrevista ao portal GShow, a mãe dele afirmou que"sempre criaram os filhos para que eles ganhassem o mundo"

Após ser eliminado, Gil do Vigor, então, contou como a mãe dele reagiu e fez Vinicius cair no choro. "Eu posso garantir que sua família está muito orgulhosa de você. E não sou eu que estou falando isso, sua própria mãe falou". O apresentador ainda falou sobre a experiência parecida que viveu dentro do programa: "Eu acho que o Big Brother trouxe isso para você também: a oportunidade de, agora, viver e ser Vini 100%, sem estar preocupado com nada".

E o baiano reagiu: "Foi o que eu falei nesses últimos dias e vou repetir muito: despertar para um novo mundo. Talvez foi o mundo que eu passei a vida inteira sonhando e só depois daqui eu pude ver que ele, de fato, existe", falou. "Estou triste por não viver a final dos meus sonhos, mas eu estou muito feliz por ter ouvido isso agora e saber que está tudo bem lá fora", conclui.

Veja como foi o momento:

Vale lembrar que, depois da eliminação de Vinicius no início do programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a Prova do Líder e a formação do paredão. Com isso, o 17º paredão é disputado por Guilherme, Renata e Delma.

