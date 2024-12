Quando nasce a filha de Jade e Luan Santana? Veja data prevista para o parto

Jade Magalhães está na reta final da gravidez de sua primeira filha com Luan Santana. Saiba qual é a previsão para o nascimento da bebê

A influenciadora digital Jade Magalhães está na reta da gravidez de sua primeira filha com o marido, o cantor Luan Santana. Nesta quarta-feira, 11, em entrevista ao portal LeoDias, o artista adiantou a data que a herdeira, que se chamará Serena, deve vir ao mundo.

“Eu vou assistir o parto, não estou preparado, porque não tem como estar, é algo que nunca vivi, então não tem como se preparar, mas eu não posso faltar. Eu quero estar lá em todos os momentos com ela”, confessou o artista.

E a pequena nascerá na cidade de São Paulo, no mês de janeiro. “Ela vai nascer em São Paulo… No final de janeiro, acho que é dia 12 de janeiro a data prevista. Ela já está na reta final”, contou o sertanejo.

Como está a barriga de Jade Magalhães?

A influenciadora digital deixou os internautas encantados na última segunda-feira, 9, ao compartilhar uma novo foto mostrando como está seu barrigão de grávida. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece deitada, com uma massagista ao fundo, destacando sua barriga no registro. "Uma boneca que já ama massagem", escreveu na legenda da publicação. Veja a foto!

Recentemente, Jade compartilhou a escolha de algumas roupinhas para a bebê. Na imagem, a esposa de Luan Santana mostrou que escolheu opções mais básicas. A nova mamãe escolheu bodies com e sem mangas na cor branca.

Além disso, ela também selecionou um macaquinho amarelo e rosa com duas aplicações de laço na cintura. "Hoje, o dia vai ser todo da minha boneca. Escolhendo [looks] básicos e essenciais. Juro, são muito gostosos e fofos", escreveu a influenciadora. Veja as fotos compartilhadas!

