Thiago Gagliasso diz que não abraça o irmão, Bruno Gagliasso, há 7 anos

O deputado estadual Thiago Gagliassousou as redes sociais neste domingo, 13, para parabenizar o irmão, o ator Bruno Gagliasso. No texto compartilhado, ele relembrou os motivos que causaram o afastamento entre eles e lamentou que não o abraça há sete anos.

"Hoje é aniversário do meu irmão. Apesar das nossas divergências políticas, de eu não poder abraçá-lo há 7 anos, de termos ideologias distintas, lá na frente, se Deus quiser, vamos resolver essa situação. Ele sabe que sempre poderá contar comigo, independente de qualquer coisa, assim como eu sempre contei com ele", iniciou ele.

Que complementou: "Sou mais novo (irmão caçula é foda), irmão mais novo dificilmente tem razão, mas… quando temos convicção do certo, NÃO abaixamos a cabeça. Feliz aniversário! P.S.: 2026 está aí, 'PULA QUE O MURO ESTÁ BAIXO'".

Veja a publicação:

Bruno Gagliasso já falou sobre o afastamento do irmão

Em 2022, Bruno comentou sobre a relação com o irmão no podcast Quem Pode, Pod. "Não é por causa de eleição, isso é bom deixar claro. Não foi por causa de política, mas eu e minha mulher fomos expostos de uma forma que não queríamos ter sido. E aí ficou muito evidente nossa diferença. A gente tem pensamentos políticos completamente diferentes. Hoje em dia não existe mais a política não estar ligada à moral", contou ele.

"Hoje, pra mim, você apoiar esse b*sta é você não ter nenhum tipo de escrúpulo, é diferente. E por isso digo que não vejo, hoje, eu voltar a falar com meu irmão ou conviver. Prefiro ficar com esse sentimento dele com 7, 10, 15 anos de idade... Vai contra tudo o que eu prego, o que eu sou, o que quero pros meus filhos. Não tem como, é inviável, então não me culpo por isso. Eu não tenho culpa, eu tenho dor. De não poder conviver com o filho dele, ter uma relação de respeito, de carinho", declarou.

