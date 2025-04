Mãe de Viih Tube emociona ao se despedir de sua mãe: 'Coração partido'

Após meses de susto com Isaura no hospital, mãe de Viih Tube lamenta falecimento da senhora e emociona com vídeo relembrando momentos com ela

A mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice, compartilhou que sua mãe, Isaura, faleceu neste domingo, 13. Em sua rede social, a sogra de Eliezer postou um vídeo relembrando momentos especiais com a senhora e escreveu um texto se despedindo.

A influencer e nutricionista então lamentou a partida da mãe e falou sobre ter morado nos últimos três anos com ela. Viviane Di Felice ainda contou que tinha o desejo de realizar alguns sonhos de Isaura, mas que não conseguiu.

"Mãezinha, o que dizer da pessoa mais incrível que conheço? O que dizer se hoje meu coração esta partido por saber que não vou mais passar pelo seu quarto e te dar boa noite, e você dizer dorme com Deus minha filha! Como dói. Eu sei que eu fiz de tudo para te dar conforto, amor e muito carinho, mas tenho certeza que não é nem um milésimo do que a senhora merecia, foram 3 anos morando aqui comigo, que previlégio, eu só queria voltar 10 anos da minha vida com a tranquilidade que tenho hoje, com um casamento abençoado onde tive o previlégio da senhora me levar ao altar e com a vida de abundância que Deus proporcionou, para te fazer a mãe mais feliz e completa, te levar para Israel que era seu sonho e fazer todas as tuas vontades, mas como não é possível voltar no tempo, deixo aqui minha gratidão, minha dedicação e amor! Corre mãe para os braços do pai! O Céu esta em festa hoje! Te amo daqui até o infinito! Minha rainha!", disse ela.

Viih Tube também lamentou a morte de Isaura. Em seus stories, a empresária relembrou momentos da avó com seus filhos, Lua e Ravi.

Avó de Viih Tube sofreu um AVC no último ano

No final de 2024, a avó de Viih Tube sofreu um AVC. Na época, a influenciadora digital estava passando por momentos difíceis com Ravi no hospital, logo após o nascimento dele. A mãe da empresária, Viviane Di Felice, contou se Isaura teria sequelas do acidente.

"Passando aqui para dar informações da minha mãe conforme eu prometi. Hoje bem cedinho, eu falei com o doutor e ele passou que ela teve uma melhora muito significativa nos exames. Estou tão feliz, porque o AVC normalmente dá sequelas até 72 horas e passando 72 horas que a gente vê como [a pessoa] fica", iniciou.

"Não passava [o tempo]. Agora, já deu 72 horas, já mostrou que ela consegue falar. Ela está bem quietinha. Ele [o médico] decidiu dar um calmante, porque ela estava bem agitada. Estar no hospital já deixa ela agitada. Graças a Deus notícias boas. não vou mostrar ela para vocês porque ela está dormindo", completou Viviane.