Luan Santana revela como descobriu a gravidez de Jade Magalhães

Chorou? O cantor Luan Santana contou como reagiu ao descobrir a primeira gravidez de Jade Magalhães; casal espera uma menina

O cantor Luan Santana está contando os dias para a chegada de sua primeira filha com Jade Magalhães! Na noite de quinta-feira, 21, o artista participou do podcast 'PodPah' e abriu o coração ao falar sobre a nova fase de vida do casal.

Ao longo do bate-papo descontraído com os apresentadores, Luan contou qual foi sua reação ao descobrir a gravidez da noiva. Os dois, que estão juntos há 16 anos, anunciaram publicamente a gestação há cerca de quatro meses, em julho.

De acordo com o cantor sertanejo, ele acreditou que Jade Magalhães estava brincando ao revelar a novidade. "Ela entrou no carro, estávamos chegando no condomínio, e aí ela falou assim: ‘Comprei um teste, fiz e deu positivo. Estou grávida’. Eu falei: ‘Ah, para de zoar’. Ela riu na hora", iniciou o famoso.

Em seguida, Luan Santana contou que a companheira preparou uma surpresa para entregar durante o anúncio. "Ela pegou uma caixinha, colocou na cama, eu abri e tinha dois sapatinhos. Eu falei: ‘Nossa, olha o nível que chegou a zoação, até comprou [o sapato]’. Aí ela disse que era sério e começou a cair minha ficha. Abracei ela e choramos", continuou ele.

Vale lembrar que, durante a entrevista no 'PodPah', Luan revelou pela primeira vez qual será o nome da filha com Jade Magalhães: Serena . Até então, o casal só havia contado o sexo do bebê.

