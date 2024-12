Jade revela início dos preparativos para chegada da filha com Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães está na reta da gravidez de sua primeira filha com o marido, o cantor Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães está na reta da gravidez de sua primeira filha com o marido, o cantor Luan Santana. Nesta segunda-feira, 16, ela usou as redes sociais para compartilhar que já deu início nos preparativos para a chegada da pequena e começou a lavar e organizar as roupinhas da bebê.

"Essa semana a gente está começando a lavar todas as roupinhas da Serena, já deixar tudo perfumadinho e tudo organizado", detalhou Jade nos stories do Instagram. Recentemente, Luan Santana contou que Serena deve nascer no mês de janeiro.

Na última semana, Jade compartilhou uma sequência de registros das novas roupinhas para a pequena e se derreteu ao mostrar os detalhes para os internautas. "Eu estava tão ansiosa para a chegada desses presentes. Olha que coisa mais linda, um sonho em forma de vestido", iniciou a influenciadora, que mostrou os detalhes das roupas. "Olha que amor. Imagina uma bonequinha aqui dentro, estou literalmente brincando de boneca", continuou.

Como está a barriga de Jade Magalhães?

Na última segunda-feira, 9, Jade compartilhou uma novo foto mostrando como está seu barrigão de grávida. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece deitada, com uma massagista ao fundo, destacando sua barriga no registro. "Uma boneca que já ama massagem", escreveu na legenda da publicação. Veja a foto!

Como Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram a gravidez?

Luan Santana e a namorada, Jade Magalhães, estão à espera do primeiro filho! A notícia foi anunciada pelo cantor de forma discreta nas redes sociais, mas logo se tornou motivo de comemoração entre fãs do artista e amigos famosos. Em comunicado oficial, a equipe do artista também celebrou a novidade, refletindo sobre a procura de nomes para o bebê.

