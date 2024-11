Casamento de Jade Magalhães e Luan Santana: Saiba os detalhes do grande dia

O cantor Luan Santana e Jade Magalhães estão casados! Os pombinhos oficializaram a união em uma cerimônia intimista na noite desta quinta-feira, 28

O cantor Luan Santana e Jade Magalhães estão casados! Os pombinhos oficializaram a união em uma cerimônia intimista na noite desta quinta-feira, 28. Com isso, o jornalista Leo Dias divulgou alguns detalhes da celebração, que aconteceu com a presença das pessoas mais próximas do casal.

O casamento no civil foi realizado em uma cerimônia na casa do artista, em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, e contou com a presença da família. Em seguida, comemoraram a união com uma festa e foram jantar com as pessoas próximas em um restaurante em Alphaville.

O evento minimalista foi decorado de forma e contou com velas, flores e muitos tons em dourado decorando o local.

Vale lembrar que os pombinhos estão juntos há cerca de 16 anos e ficaram noivos pela primeira vez em setembro de 2019, quando o cantor pediu a mão da amada durante um passeio de balão. Em julho deste ano, o casal revelou a gravidez da primeira filha, que se chamará Serena.

A esposa de Luan Santana está na reta final da gravidez e deve dar à luz em janeiro de 2025. Em outubro, Jade se mudou oficialmente para a casa do artista, localizada em São Paulo.

Leia também: Casamento Luan Santana: Saiba o que tinha no menu do jantar

Luan Santana fala sobre as expectativas para ser pai: 'Momento mais feliz'

Recentemente, Luan Santana deu uma entrevista para Carolina Ferraz no programa Domingo Espetacular e comentou sobre as expectativas para a chegada da primeira filha. "Está sendo muito gostoso para nós dois. A gente está muito feliz. O momento mais feliz das nossas vidas", disse ele.

Além disso, Luan Santana revelou que sempre teve o sonho de ser pai. "Ter filho é a coisa que eu sempre mais quis na minha vida. Esse é o maior projeto da minha vida", disse o papai coruja.