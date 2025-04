Médica explica uso de oxigênio no tratamento de Preta Gil: 'Condição delicada'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica o uso de oxigênio na UTI aérea que Preta Gil foi transportada

Preta Gil (50) se tornou assunto no início da semana ao ser transferida em uma UTI aérea para um hospital em São Paulo para continuar seu tratamento contra o câncer colorretal. A cantora mostrou registros da transferência e apareceu recebendo oxigênio, o que levantou dúvidas sobre seu uso.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que o oxigênio é um suporte necessário para pacientes que, assim como Preta Gil , precisam utilizar o transporte para seguir com o tratamento da melhor forma.

"Durante um transporte em UTI aérea, o paciente está, em geral, em uma condição de saúde delicada e pode ter dificuldades para respirar adequadamente por conta própria. Além disso, na altitude, mesmo com a cabine pressurizada, a disponibilidade de oxigênio é menor do que no solo", explica.

"Por isso, o fornecimento de oxigênio é fundamental para garantir que o organismo do paciente continue recebendo a quantidade adequada de oxigênio, ajudando a manter as funções vitais estáveis durante todo o trajeto", completa a especialista.

Preta Gil foi transferida do Rio de Janeiro para São Paulo no último domingo, 6. A artista chegou à capital paulista para dar continuidade ao tratamento que fazia na cidade carioca, com a equipe que já realizava seu acompanhamento antes.

Recenemente, ela esteve no programa Domingão do Huck e emocionou os telespectadores. Após a participação, Luciano Huck (53) compartilhou uma homenagem à amiga em seu perfil do Instagram. "Minha amada e querida amiga, a sua história nos inspira. Você é lição de celebração à vida, de luz e força. Te amo em letras garrafais e sei que o Brasil também te ama e vibra por você."

