Camilla Camargo ganha homenagens dos pais e da irmã em seu aniversário

A atriz Camilla Camargo completou 39 anos nesta quinta-feira, 17, e recebeu homenagens de seus pais, Zilu e Zezé Di Camargo, e de sua irmã, Wanessa

Camilla Camargocompletou 39 anos de vida nesta quarta-feira, 17, e recebeu homenagens dos seus pais, Zilu Camargo e Zezé Di Camargo, e também de sua irmã mais velha, Wanessa Camargo.

Zilu foi a primeira a prestar uma homenagem para a herdeira no Instagram. "Hoje é seu aniversário, mas o presente sempre é meu. Você é uma filha maravilhosa! Uma mãe incrível! Uma esposa excelente! Seu sorriso é paz, é amor. É por isso que seu pai te chama de meu docinho, porque você é tudo isso. Parabéns! Felicidades e muitos anos de vida! Te amo", declarou a empresária.

Depois foi a vez da cantora e ex-BBB Wanessa escreveu uma mensagem carinhosa para Camilla. A artista recordou a participação das duas no programa 'Altas Horas', da Globo, e parabenizou a irmã. "Minha irmãzinha, minha melhor amiga. Meu cristal. A Cá, acho que todo mundo que a conhece sabe o quanto ela é querida e amada. Super doce e sempre preocupada com os outros, sempre disposta a ajudar. Ela é incrível. Te amo, feliz aniversário!", disse a famosa.

Zezé também fez questão de publicar uma homenagem para a herdeira. "Felicidade de um pai é ver sua prole crescendo. De repente aquelas crianças já estão, cuidando de outras crianças e você descobre que o amor ainda é maior!!! Hoje é seu dia meu docinho. O que existe de melhor nessa vida, é o que te desejo. Curta seu dia, sua família e tudo que você ama. Te amo e desejo o melhor de tudo!! Te amo e feliz aniversário, filha!!!", escreveu o cantor.

Vale lembrar que além de Wanessa e Camilla, Zilu e Zezé também são pais de Igor Camargo. O cantor sertanejo e sua atual esposa, a influenciadora digital Graciele Lacerda, estão à espera de uma menina, que se chamará Clara.

Confira as homenagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Camargo (@zilucamargooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Camilla Camargo ostenta corpaço ao curtir o dia na praia

No último domingo, 14, Camilla Camargo arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto esbanjando toda sua beleza natural. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz ostentou suas curvas impecáveis ao surgir curtindo o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro.

Para o momento de lazer, a filha de Zilu Camargo e do cantor Zé Di Camargo, aparece usando um biquíni e óculos escuros. "Me despedindo... até breve RJ", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja a publicação!