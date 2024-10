Camilla Camargo ostenta corpaço ao curtir o dia na praia: 'Belíssima'

A atriz Camilla Camargo arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto curtindo o dia em uma praia

Camilla Camargo arrancou elogios dos seguidores das redes sociais neste domingo, 14, ao compartilhar uma foto esbanjando toda sua beleza natural.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, casada com Leonardo Lessa e mãe de Joaquim, de cinco anos, e de Julia, de três, ostentou suas curvas impecáveis ao surgir curtindo o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro.

Para o momento de lazer, a filha de Zilu Camargo e do cantor Zé Di Camargo, aparece usando um biquíni e óculos escuros. Ao dividir o registro, Camilla contou que estava aproveitando seu último dia no Rio. "Me despedindo... até breve RJ", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Rapidamente o post recebeu vários elogios. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Coisa mais linda", falou uma fã.

Vale lembrar que Camilla treina pesado na academia e sempre compartilha vídeos dos seus treinos com os seguidores.

Confira:

Camilla Camargo curte viagem romântica com o marido em data especial

No mês passado, Camilla Camargo curtiu uma viagem romântica com o marido, Leonardo Lessa. Os dois, que são pais de Joaquim, de cinco anos, e de Julia, de três anos, viajaram para o Chile para celebrar os seis anos de casados. Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma foto ao lado do amado em meio a uma linda paisagem e se declarou ao falar sobre mais um ano de união.

"Aqui estamos, comemorando nossos 6 anos casados, reafirmando o que dissemos há 6 anos, antes dos filhos, antes de pandemia, antes de tantas coisas. Aqui estamos nos curtindo, tendo nossos momentos e lembrando de como nos curtimos [...] Te amo com toda intensidade que o amor é capaz de gerar, te amo por completo, e amo te amar. Que venham muitos anos juntos e obrigada por compartilhar da vida comigo", escreveu em um trecho. Veja a publicação completa!