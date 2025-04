Médico aponta benefícios do procedimento estético de Camila Pitanga: 'Forma global'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica como as técnicas que Camila Pitanga faz em sua pele podem a beneficiar

Camila Pitanga (47) chamou atenção dos fãs e internautas ao revelar que nunca fez procedimentos com toxina botulínica, o famoso botox, na pele, e opta por usar estimuladores de colágeno e procedimentos menos invasivos. A decisão da artista, que brilhou como a vilã Lola em Beleza Fatal (Max), pode trazer alguns benefícios.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que os procedimentos feitos por Camila Pitanga são opções seguras e eficazes para quem deseja envelhecer bem . Eles proporcionam uma aparência saudável, sem perder a naturalidade ou fazer com que o paciente passe por um procedimento cirúrgico.

"Esses procedimentos não congelam as expressões e têm o benefício de tratar a pele de forma global: melhoram a textura, firmeza, brilho e reduzem rugas finas com efeito cumulativo e natural", explica o especialista.

Ainda de acordo com o especialista, a escolha da atriz é reflexo de uma tendência cada vez mais presente entre as mulheres maduras. Agora, é bastante comum que esse público invista em tratamentos preventivos e regenerativos, que respeitam a individualidade de cada rosto, mantendo a identidade pessoal.

A atriz, que estreia como Ellen em Dona de Mim (Globo), contou em entrevista ao podcast PodDelas que a decisão tem relação com o seu ofício. "A questão para mim é que eu acho que no meu trabalho faz parte as marcas. Esses procedimentos mais de preenchimento realmente eu nunca fiz, agora laser, estimulo de colágeno, bioestimuladores, isso eu faço porque é uma coisa que você trabalha de dentro para fora."

