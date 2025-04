Lúcia Alves morre aos 76 anos e médico alerta para doença: 'Sintomas apenas em estádios avançados'

A atriz Lúcia Alves, estrela de O Cravo e a Rosa, morreu após luta contra um câncer; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra avalia o caso

A atriz Lúcia Alves morreu, aos 76 anos, na última quinta-feira, 24. A artista tratava de um câncer no pâncreas desde 2022 e, no dia 14 de abril, havia sido hospitalizada em estado grave na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra avalia o caso.

A internação de Lúcia aconteceu após ela passar mal e sentir falta de ar um dia antes, quando foi levada ao Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon, onde revebeu os primeiros cuidados. Além do câncer no pâncreas, Lúcia também era diagnosticada com diabetes e apresentava um quadro de fascite plantar, inflamação do tecido que liga o calcanhar aos dedos dos pés.

Apesar de não termos mais detalhes sobre a morte da atriz, o Dr. Jorge Abissamra aponta que a diabétes pode ter contribuído para a piora do quadro clínico de Lúcia Alves. "É uma doença crônica, geralmente incurável e que quando mal conduzida traz consequências graves e silenciosas para nosso organismos", afirma.

INIMIGO SILENCIOSO

O Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista, reforça que é preciso estar atento ao câncer de pâncreas, pos ele não costuma apresentar sinais: "Geralmente é silencioso e na maioria dos caso apresenta sintomas apenas em estádios avançados". Ele destaca os principais pontos de atenção com esta doença

Diabetes de início repentino;

Perda de peso;

Dor abdominal;

Icterícia que é quando o paciente tem pele amarelada;

Escurecimento da urina;

QUEM FOI LÚCIA ALVES?

Nascida no Rio em 4 de outubro de 1948, a estreia de Lúcia Alves na televisão foi na novela Enquanto Houver Estrelas, escrita e dirigida por Mário Brasini e exibida na extinta TV Tupi, em 1969. No mesmo ano, ela foi para TV Globo viver a Geralda em Verão Vermelho, de Dias Gomes.

Além da TV Globo, a atriz Lúcia atuou em novelas do SBT, Record e Manchete. Seu último trabalho na TV foi em República do Peru (2015), seriado da TV Brasil. No cinema, compôs o elenco de Lua Cheia (1989), Bendito Fruto (2004) e outros títulos.

