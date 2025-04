Paolla Oliveira compartilha vídeo romântico com Diogo Nogueira em data especial

Neste sábado, 26, o cantor Diogo Nogueira está completando mais um ano de vida e ganhou uma declaração da namorada, a atriz Paolla Oliveira

Dia de festa na casa de Diogo Nogueira! Neste sábado, 26, o cantor está completando mais um ano de vida e foi presenteado com uma declaração da namorada, a atriz Paolla Oliveira, que celebrou a data especial com uma homenagem nas redes sociais.

Na publicação, Paolla compartilhou um vídeo ao lado de Diogo Nogueira, reunindo diversos momentos especiais do casal. Entre eles, cenas de carinho, com beijos, abraços, danças, comemorações e muitas risadas. Para embalar a homenagem, ela escolheu a música "Ninguém Segura o Nosso Amor" como trilha sonora.

"Parabéns, Diogo! Que a vida te proteja e te dê sabedoria para continuar evoluindo sempre. Que seja mais um ano maravilhoso. Obrigada pela parceria nessa jornada com todo amor! Caminhe sempre com alegria por cada pedacinho do tempo, e que nada segure você de brilhar", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Juntos desde julho de 2021, os dois costumam trocar declarações apaixonadas nas redes sociais e encantar os fãs em suas aparições ao público.

Diogo Nogueira responde ao ser questionado se teria um relacionamento aberto

O cantor Diogo Nogueira estreou recentemente no GNT em um programa de culinária, o Diogo na Cozinha. Na ocasião, o artista deu uma entrevista ao Gshow e falou sobre seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira.

E ele deu mais detalhes sobre a química deles: "O borogodó faz parte dessa coisa toda. A gente não criou. Ou tem ou não tem. É o que a gente realmente é de verdade. Por isso que passa esse calor que o público vê, porque a gente tem esse calor um pelo outro. A gente encostou, sai faísca. É a faísca que pega fogo”.

Diogo Nogueira disse ainda que se sente casado com Paolla Oliveira. “O casamento existe a partir do momento que você se entrega à outra pessoa e compartilha com ela, vive com ela de uma forma cheia de verdade e de amor. Casamento é isso. Eu e Paolla vivemos como um casal casado. As pessoas acham que só se casa a partir do momento que existe alguém que te dá um aval para estar casado. Quem dá o aval sou eu e ela e ponto”, deu sua opinião.

