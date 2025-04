Mulher de Fabiano Menotti comemora o aniversário da filha caçula: 'Meu amor'

Gabriela Menotti, mulher do cantor Fabiano Menotti, escreveu uma mensagem especial para comemorar o aniversário de um ano da filha caçula

Izabela, filha caçula de Gabriela e do cantor Fabiano Menotti, completou um aninho nesta quinta-feira, 24, e a mamãe comemorou a data especial prestando uma homenagem especial para a herdeira.

Nas redes sociais, a criadora de conteúdo digital compartilhou vários registros da herdeira, incluindo um da aniversariante ao lado de vários balões, e escreveu uma bela mensagem para celebrar a vida dela.

"Hoje é o aniversário da baby "miss simpatia" desse insta. Eu vivo uma maternidade "compartilhada" com o tanto que vocês vibram, mimam, se alegram com minhas filhas… era assim com Juju e agora com baby BEBELA, que foi um verdadeiro presente de DEUS nas nossas vidas", começou.

"Bebela é carinhosa, atenta, linda, sabe o que quer, muito simpática, o amor das nossas vidas! O que eu desejo pra você, meu amor? Que você nunca se desvie dos caminhos do SENHOR JESUS, porque até aqui ele nos sustentou. Te amamos demais Bebela, você é a 'cereja do nosso bolo'", finalizou a mulher de Fabiano, que também é mãe de Julia, de 11 anos.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Que lindeza! Feliz aniversário, Deus te abençoe sempre, Bebela!", disse uma seguidora. "Parabéns Belela !!! Deus te abençoe e te proteja sempre!!! Felicidades!!!", desejou outra. "Parabéns pra Izabela! Que Deus abençoe essa linda princesinha", falou uma fã.

Confira:

Fabiano Menotti compara antes e depois após perder 40 kg

O cantor Fabiano Menotti, que faz dupla com Cesar Menotti, usou as redes sociais para falar sobre o seu processo de emagrecimento. Ele mostrou o antes e depois de seu corpo após perder 40 kg. O artista compartilhou detalhes de sua mudança de hábitos e contou que seu maior incentivo foi sua esposa, Gabriela Menotti.

"Sempre me perguntam sobre eu ter dado uma 'murchada'. Já foram 40kg, fora o que ganhei de massa magra! É só o começo pra ir tentando sempre uma vida mais saudável, e confesso que está sendo maravilhoso... Meu maior incentivo: minha mulher mandou!", escreveu ele na legenda. No vídeo compartilhado, ele contou detalhes do processo. Confira!

