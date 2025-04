Mariana Ximenes faz reflexão em aniversário de 44 anos: 'Mais livre'

Celebrando 44 anos de vida, a atriz Mariana Ximenes compartilhou uma profunda reflexão a respeito de seu novo ciclo

O último fim de semana foi bastante especial para Mariana Ximenes! A atriz, que completou 44 anos no sábado, 26, usou as redes sociais para compartilhar uma profunda reflexão a respeito do novo ciclo que se inicia em sua vida.

Para ilustrar o texto, Mariana selecionou uma sequência de fotos realizadas recentemente em um ensaio fotográfico belíssimo. A famosa, inclusive, citou brevemente a mudança no visual, feita após o fim da novela 'Mania de Você', da TV Globo.

"'Sou feita de retalhos’. Cora Coralina dizia que costurava na alma os pedacinhos coloridos de cada vida que passava pela dela. ‘Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem sou’(…). ‘E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um imenso bordado de nós’. Esses retalhos me trouxeram até aqui", iniciou ela na legenda.

"Mais eu. Mais livre. Mais solta. Assim recebo esse ano que começa hoje pra mim. Adoro ter a permissão para ser muitas, mas amo mais ainda voltar pra minha casa, pro meu corpo, pro meu rosto. Me despedi do cabelo, das unhas, do figurino e da energia. Agora estou pronta pra escrever o meu próximo capítulo, pra viver minhas próprias histórias! Reverencio quem fui e me abro para o que virá!", continuou em outro trecho.

Vale lembrar que Mariana Ximenes está de férias das telinhas. A atriz se despediu de 'Mania de Você' há um mês, no dia 28 de março. Na trama de João Emanuel Carneiro, a artista interpretou a personagem ambiciosa Ísis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Mariana Ximenes renova com a Globo após Mania de Você

Ao que tudo indica, ainda veremos muito a Mariana Ximenes na telinha da Globo. Isso porque a atriz renovou seu contrato com a emissora por um longo prazo. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

Dona de uma longa trajetória nas tramas, Mariana estreou na TV Globo em 1999, em 'Andando Nas Nuvens'. A artista também atuou em novelas como 'A Padroeira' (2001), 'Chocolate com Pimenta’ (2003), 'América' (2005), 'A Favorita' (2008), 'Nos Tempos do Imperador' (2021), entre outras.

Leia também: Mariana Ximenes revela o que faz para manter a boa forma: 'Intensifiquei'