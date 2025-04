Nadja Haddad emociona ao comemorar aniversário do filho: 'Nosso milagre'

A apresentadora Nadja Haddad postou um vídeo emocionante para comemorar o aniversário de 1 ano de José, seu filho com Danilo Joan

Nadja Haddad emocionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 25, ao comemorar o primeiro aniversário de José, seu filho com Danilo Joan.

A apresentadora compartilhou um vídeo com vários momentos que ela e o marido passaram juntos, dentre eles, quando contou que estava grávida e o período que o menino precisou ficar internado após nascer prematuro. Já na legenda, a mamãe celebrou a vida dele.

"1 aninho. Hoje celebramos um ano do nosso milagre: José Haddad Joan. Foram meses de luta, fé e superação… Muito antes até mesmo do seu nascimento… Que, como todos sabem, foi muito prematuro, nasceu com 650 gramas, mas chegou a pesar apenas 380g… Cada pequeno avanço tem sido vitória que nos enche de esperança e gratidão. Pode ter a certeza, filho, que estamos radiantes! Felicidade que não cabe no peito", disse ela no começo do texto.

"Meu filho, você é a prova de que milagres existem. Já nasceu vitorioso por ter sobrevivido no parto, assim como o seu irmão Antonio que, hoje, mora com o nosso Senhor. José resistiu à bactéria, inflamação e perfuração intestinal, que o levaram a uma cirurgia, insuficiência renal, cirurgia para retirada de hérnias, retinopatia e tantas outras intercorrências. Seu sorriso, meu filho, ilumina nossos dias e nos lembra da força do amor e do poder da fé. Feliz 1 aninho de nascimento, nosso guerreiro! Dos seus pais que te amam muito", finalizou.

Vale lembrar que o outro filho de Nadja e Danilo, Antonio, morreu alguns dias após o parto. Recentemente ela fez um desabafo ao relembrar a partida do bebê. "Nunca vai cicatrizar, mas o fortalecimento da fé faz com que a gente entenda que ser mãe de anjo também é uma grande bênção. Existem dias que eu só existo. O meu sorriso no rosto está aqui para mostrar a gratidão que tenho porque tenho outro filho em casa, mas o meu coração vive sangrando", desabafou.

Confira:

Nadja Haddad revela que filho usará órtese

Recentemente, Nadja Haddad usou as redes sociais para contar que o filho, José, fruto de seu relacionamento com Danilo Joan, estava realizando alguns exames. Através dos Stories, a apresentadora mostrou o filho fazendo um eletroencefalograma, exame que registra a atividade elétrica do cérebro, e confessou que o maior desafio era mantê-lo dormindo do início ao fim.

Em seguida, Nadja mostrou José com a fisioterapeuta e contou que ele vai precisar usar uma órtese, dispositivo externo que ajuda a alinhar, estabilizar, ou corrigir partes do corpo. "E a novidade no look do gato... Josezinho vai ter que usar órtese nos pezinhos. O olhar de julgamento para fisioterapeuta e pra órtese kkkkk", disse ela. A apresentadora deu detalhes sobre o uso. Saiba mais!

