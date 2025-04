Marcella Fogaça se declara no aniversário de Joaquim Lopes: 'Te escolho'

O ator e apresentador Joaquim Lopes ganhou uma homenagem especial da esposa, a cantora Marcella Fogaça, ao completar 45 anos

Marcella Fogaça usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, o ator e apresentador Joaquim Lopes, que completou 45 anos de vida nesta sexta-feira, 25.

Em seu perfil oficial, a cantora recordou várias fotos dos dois juntos ao longo do relacionamento e também com as filhas deles, as gêmeas Sophia e Pietra, de quatro anos, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é o seu dia. Há 45 anos, o mundo ficou mais bonito, interessante e divertido porque você chegou.

Você é o rio que se molda, que vence pedras e desvios para tocar o mar. É o vento que rasga distâncias e dança no tempo, meu furacão em constante reinvenção. Você tem milhões de texturas e cores que pintam o seu caminho — um caminho lindo, de quem sempre busca ser melhor, de quem tem coragem para crescer e plantar sementes de amor mesmo nos terrenos mais difíceis", disse Marcella no começo do texto.

"Você merece o que há de mais puro, mais grandioso, mais luminoso neste Universo, meu amor.

Que sorte a de quem tem você por perto. Que seu Ano Novo seja potente em conquistas, abundante em saúde, rico em amor e paz, e cheio de sorte, alegrias e bênçãos. A gente te ama, papai! Eu te amo, marido. Te escolho e te celebro hoje e sempre! Parabéns, Joca!! Vova você!!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcella Fogaça (@marcellafogaca)

Filhas de Joaquim Lopes e Marcella Fogaça comemoram aniversário com festão

Marcella Fogaça usou as redes sociais para compartilhar as fotos da festa de aniversário de suas filhas gêmeas, Sophia e Pietra, frutos de seu casamento com o ator e apresentador Joaquim Lopes. As herdeiras do casal completaram quatro anos no dia 20 de março, e a cantora aproveitou o dia de TBT para mostrar os detalhes da comemoração luxuosa, que teve como tema 'Fadas'.

Para o evento, as aniversariantes usaram dois looks. Em algumas fotos, uma das meninas aparece usando um vestido com listras coloridas e a outra optou por um com estampa de flores. Depois, Sophia e Pietra surgiram como duas fadinhas, com direito a asas e uma tiara no cabelo. Confira!

Leia também: Joaquim Lopes chega aos 45 anos com foco em negócio próprio e gastronomia