Confira o significado do nome da filha de Graciele e Zezé Di Camargo

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda confirmam o nome da filha durante o chá revelação. Saiba qual é o significado

Neste domingo, 25, o cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, anunciaram que serão pais de uma menina. A bebê recebeu o nome de Clara. Que tal saber qual é o significado? Confira abaixo:

O nome Clara vem do latim e tem o significado de brilhante e ilustre. Além disso, o nome também é associado com claridade, pureza e sabedoria. Clara é comum no Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália.

Recentemente, Graciele falou sobre a escolha de Clara caso tivesse uma menina. "Eu sempre falava Clara e Alice. Só que Alice o Zezé falou que não gosta. Aí eu desisti de Alice e falei ‘tá então se eu tiver uma menina vai ser Clara’. Eu amo esse nome, Clara, acho o nome limpo e fácil, sabe? Eu não gosto de nome composto tipo Maria Clara ou Clara alguma coisa. Mas se for menina vai ser Clara", contou.

Casamento e chá revelação no mesmo dia

Neste domingo, 25, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda reuniram os amigos e familiares na Grande São Paulo para o chá revelação. Esperando o nascimento do primeiro bebê juntos, eles descobriram que vão ser pais de uma menina, que vai se chamar Clara.

Logo depois da revelação com papel picado na cor pink, o cantor pegou o microfone e anunciou o casamento. Sem a noiva saber de nada, ele chamou um padre e organizou uma cerimônia religiosa na frente de todos os convidados.

Veja momentos do grande dia: