Meghan Markle mostra fotos dos filhos e os cabelos ruivos roubam a cena

Príncipe Archie e princesa Lilibet herdaram os cabelos ruivos do pai, o príncipe Harry. Veja as fotos mais recentes das crianças

A duquesa Meghan Markle mostrou novas fotos dos filhos, príncipe Archie, de 5 anos, e princesa Lilibet, de 3 anos, frutos do casamento com o príncipe Harry. Inclusive, ela deixou evidente que as crianças herdaram os cabelos ruivos do pai.

No último domingo, 27, Meghan exibiu fotos das crianças brincando no jardim da mansão da família na Califórnia, Estados Unidos. Os dois apareceram de costas enquanto colhiam as flores. “Amor de domingo… com meus amores”, disse ela.

Vale lembrar que Meghan e Harry são discretos com a vida pessoal e ainda não mostraram os rostos dos filhos publicamente. Eles tomaram a decisão de apenas mostrar as crianças de costas para preservar a identidade deles.

Filhos de Meghan e Harry nasceram em países diferentes

Primeiro filho de Meghan Markle e príncipe Harry, o príncipe Archie nasceu em 6 de maio de 2019 em Londres, Inglaterra. Na época, os pais dele ainda eram membros ativos da realeza britânica e ele viveu seu primeiros meses de vida perto da família real.

Porém, a princesa Lilibet, segunda filha do casal, nasceu em 4 de junho de 2021 na Califórnia, Estados Unidos. Na época, os pais dela já tinham se afastado da realeza e mudaram de país em busca de segurança para a família.

A luta do príncipe Harry pela segurança de sua família

O príncipe Harry entrou na justiça da Inglaterra para pedir que sua família seja protegida no nível da família real. Porém, a justiça diz que ele perdeu seus direitos de proteção ao abandonar o cargo oficial. A advogada dele, Sra. Fatima, disse que o príncipe sente que teve um “tratamento diferente, injustificado e inferior” sobre a decisão de sua proteção.

A advogada ainda disse: “Em 8 de janeiro de 2020, o Duque de Sussex e sua esposa se sentiram forçados a se afastar do papel de membros oficiais e trabalhadores em tempo integral da família real, pois consideravam que não estavam sendo protegidos pela instituição, mas desejavam continuar com seus deveres em apoio à falecida Rainha como membros da família real financiados privadamente”.

Segundo a defesa de Harry, o órgão responsável pela segurança da realeza não seguiu as próprias regras ao decidir tirá-lo do alto escalão de segurança quando ele anunciou que estava se afastando dos deveres reais. Isso porque o órgão deveria ter realizado uma avaliação específica sobre as necessidades de Harry e sua família antes de tirar sua proteção imediata.

No processo, o príncipe Harry pede para que tenha guarda-costas armados quando estiver no Reino Unido com sua família e que os custos devem ser pagos pelo governo. Ele faz o pedido porque diz que seus filhos não podem se sentir seguros em casa porque não possuem proteção policial.

