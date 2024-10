No 'Altas Horas', as irmãs Wanessa e Camilla Camargo irão cantar juntas pela primeira vez em um programa de televisão; saiba mais

No próximo sábado, 5, Wanessa e Camilla Camargo estarão juntas no programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman. Em entrevista à Vogue, a filha do meio de Zilu e Zezé Di Camargo descreveu a sensação de cantar ao lado da irmã e ex-BBB pela primeira vez na televisão.

“Foi a primeira vez que cantei com a Wan em um programa de TV e confesso que o frio na barriga foi grande. Até porque eu sou uma atriz que canta, e não uma cantora que atua", disse Camilla ao veículo.

"Por mais que tenha muitas experiências em musicais, é totalmente diferente. Nas peças, antes de estrear, existe muito preparo e ensaio, fora que eu estou protegida pela personagem, ali não", explicou a filha do meio .

"Fiquei muito feliz de participar de um programa tão especial pela segunda vez, adoro o Serginho, e dessa vez celebrando o amor entre irmãos ao lado dessa mulher que tenho orgulho de chamar de irmã”, declarou Camilla Camargo.

A atração exibida no sábado, 5, irá reunir vários irmãos, como Diego e Daniele Hypólito, João e Lara Silva - filhos de Faustão -, Mariana Rios e seu irmão,Gian e Giovani, Lexa e Wenny, além da dupla Camilla e Wanessa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GLAMURAMA (@glamurama)

Camilla Camargo comemora o aniversário do filho ao lado da família

A atriz Camilla Camargo comemorou o aniversário de 5 anos do filho mais velho, Joaquim, em grande estilo. Ela reuniu seus amigos e familiares para celebrar a vida do herdeiro em uma festa com o tema do personagem The Flash.

Entre os convidados, Joaquim contou com a presença do avô Zezé Di Camargo e da tia Wanessa Camargo, além da irmã, Julia, e do pai, Leonardo Lessa. O menino completou 5 anos no dia 23 de julho.

"A única certeza que se tem quando se tem um filho é que o tempo passa muito rápido. Joaquim completou 5 anos e como meu menino já está mudado, como ‘cresceu’, amadureceu já. Eu fico só agradecendo a Deus pela dádiva de ser sua mãe, de oferecer uma festa linda pra ele, como ele me pediu. Isso é gratificante, isso é realizador, e meu amor pelo meu filho alimenta minha alma", afirmou. Veja os registros!