Lucy Ramos se derrete ao mostrar a filha recém-nascida com o cachorro: 'Parceria'

A atriz Lucy Ramos usou as redes sociais neste domingo, 27, para compartilhar um momento fofo. Na publicação, ela mostrou a recém-nascida Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano, dormindo na companhia do cachorrinho de estimação da família.

"A nova duplinha do amor: Tico, com quase 7 meses, e Kyky, prestes a completar 1 mês. Por aqui, muita soneca, fofura, cuidado e parceria! Meu insta por enquanto é só dela, viu?", disse ela ao compartilhar os registros em que os dois aparecem juntos.

Nos comentários, os fãs elogiaram o momento. "Olha o guarda-costas... que fofo", brincou uma. "O coração fica é quentinho com essas imagens", comentou outra. "Serão melhores amigos", previu uma terceira pessoa.

Veja as fotos:

Como está sendo a amamentação para Lucy Ramos?

Após dar à luz sua primeira filha, Lucy Ramos desabafou sobre os desafios da amamentação. "Lindezas, confesso que nada me preparou totalmente para esse começo da amamentação. Está sendo um momento lindo e de conexão com a nossa pequena, mas também muito desafiador. É dor no peito, bico rachado, cansaço, dúvidas, madrugadas em claro… é resistência por amor. Um corpo que se doa por inteiro e que em alguns dias desaba", iniciou ela.

"O amamentar nem sempre vem com leveza, as vezes ele vem com lágrimas e aquela vontade de desistir. Mas a gente segue aprendendo juntas, se adaptando, fazendo companhia uma a outra e construindo gota a gota essa relação que é só nossa", complementou.

Recentemente, Lucy Ramos mostrou pela primeira vez o rosto de Kyara com uma publicação especial nas redes sociais. Veja as fotos!

