Celebridades reforçam importância da agenda ambiental: 'Temos que repensar'

Greenpeace, SOS Mata Atlântica e Projeto Marulho impactaram os famosos e celebridades convidados com o Desafio Ilha de CARAS 3.0

Os convidados da temporada 2025 da Ilha de CARAS by GAV Resorts tiveram mais do que um paraíso de descanso em Angra dos Reis, no litoral fluminense. Eles fizeram um mergulho por um dos temas mais urgentes da sociedade, a preservação do meio-ambiente.

Para isso, participaram de ações propostas por duas das principais ONGs do Brasil voltadas ao assunto: o Greenpeace e a SOS Mata Atlântica, além do Projeto Marulho, empresa que atua como um negócio de impacto socioambiental.

Chamada de Desafio Ilha de Caras 3.0, as estrelas refletiram sobre a sustentabilidade e repensaram a relação com a natureza, além de conhecer o trabalho de preservação promovido pelas instituições, inclusive da preservação do entorno do local que os recebeu. Palco da edição, Angra dos Reis tem 80% de área coberta pela Mata Atlântica!

Desde o primeiro dia da viagem, convidados como os atores Cauê Campos (23), Ana Hikari (30), Daphne Bozaski (32), Agnes Brichta (28) e Bárbara França (32), além dos influenciadores Flávia Charallo (25), Alex Mapeli (25), Camila Santos e Gabb participaram de uma série de palestras, debates e atividades.

"A Ilha 3.0 soma o prazer de estar perto da natureza com a relevância de falar sobre temas importantes. Aprendemos muito com o Greenpeace, a SOS Mata Atlântica e o Projeto Marulho. Tive contato com um tema que gosto e que, muitas vezes, vemos só pela internet. Aqui ficamos perto de quem trabalha com isso", exalta Daphne.

Uma conversa sobre o papel do marketing de influência na conscientização ambiental, uma competição de bike aquática para discutir as ameaças enfrentadas pelos oceanos e até um bingo sobre moda sustentável fizeram parte da programação do Greenpeace, que ainda presenteou os convidados com um kit de camiseta e ecobag.

As peças, que não estão à venda, celebram os 33 anos da ONG no Brasil. A T-shirt, assinada pela estilista Flávia Aranha, foi produzida com matéria-prima da Rede Borborema de Agroecologia, uma

associação de agricultores que atua na Paraíba na produção de alimentos e algodão agroecológicos.

A arte, desenvolvida pelo Arado, retrata elementos da sociobiodiversidade que inspiram e representam o ativismo da forma afetiva e combativa. "Quanto mais pessoas se sensibilizarem e se envolverem com a agenda ambiental, mais importante será", reforça Luciene Sodré, coordenadora de comunicação institucional do Greenpeace.

Em iniciativa do Projeto Marulho, os famosos tiveram uma aula de yoga em frente ao mar. A empresa coleta redes de pesca descartadas para transformá-las em produtos que podem virar fonte de renda para moradores de Ilha Grande, como o namasteco, acessório que envolve os tapetes de yoga, além de bolsas, sandálias e chapéus.

Inspirado na COP 30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em Belém, no mês de novembro, um almoço com pratos típicos do Pará foi acompanhado de uma dinâmica comandada pelo time da SOS Mata Atlântica. A ação falou sobre a importância desse evento global para o Brasil.

"Nos conectamos com a natureza e com nós mesmos. Estar aqui e falar sobre isso é importante para alcançar outras pessoas. Estamos enfrentando uma crise climática forte. Temos que repensar o consumo", completa Daphne.

Para finalizar, um piquenique com ingredientes característicos da Mata Atlântica agitou a tarde. "Nossa missão é inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. É o bioma onde vive a maioria da população e que já perdeu boa parte da sua área original", reforça Marina Vieira Souza, jornalista da ONG.

"Não esperava uma viagem com tanta informação e troca. Já conhecia o Greenpeace e foi legal conhecer a SOS. Estamos na Ilha vendo a beleza da Mata Atlântica e isso faz com que a urgência de preservá-la se torne mais real. A gente cuida do que conhece. É importante conhecer a diversidade do nosso País para proteger essas riquezas", acredita a atriz Ana Hikari.

