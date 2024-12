Selton Mello confessa viver momento mágico na carreira: 'Inundar as telas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Selton Mello celebra cenário da cultura nacional e fala sobre os filmes 'Ainda Estou Aqui' e 'O Auto da Compadecida 2'

'Um momento lindo', é assim que Selton Mello (51), que atravesa uma grande fase na carreira, define o cenário do cinema brasileiro. Durante o evento promocional da tão esperada produção, O Auto da Compadecida 2, o ator conversou com a CARAS Brasil sobre este projeto; a aclamação popular do longa Ainda Estou Aqui, filme que protagoniza ao lado de Fernanda Torres (59) e atual momento de sua trajetória profissional.

O Auto da Compadecida 2estreia nos cinemas nesta quarta-feira, 25, o filme é a continuação de um dos maiores clássicos nacionais. Selton Mello vibra com a sequência da obra nas telas e avalia que o público brasileiro está muito conectado com a cultura do país.

"É um momento lindo do cinema brasileiro, de auto estima do público. O Auto da Compadecida 2 chega neste momento perfeito. No momento que o público está enamorado pelo que a gente faz, pela nossa cultura", declara.

Selton Mello também integra o elenco de Ainda Estou Aqui, onde dá vida ao ex-deputado Federal, Rubens Paiva (1929-1971). O longa é um dos filmes mais aclamados, mundialmente, no ano de 2024. O ator celebra estar nesses dois projetos e confessa atravessar um ótimo momento na carreira.

"Vem João Grilo e Chicó, de novo, para inundar as telas de afeto, graça, leveza, sonho. Então, é lindo fazer parte do Ainda Estou Aqui, lindo a trajetória que o filme vem fazendo e ainda fará. E é lindo estar nos dois, ser Rubens Paes e ainda ser Chicó, então, é um momento muito mágico na minha vida", finaliza o ator Selton Mello.

