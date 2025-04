Frederico Lapenda celebra o sucesso do Beverly Hills Film Festival

Frederico Lapenda mostra os bastidores da noite de premiação do Bervely Hills Film Festival nos Estados Unidos

O cineasta Frederico Lapenda celebrou o sucesso da noite de premiação do Beverly Hills Film Festival, nos Estados Unidos. O evento aconteceu no Beverly Hilton Hotel, que é onde acontece o Globo de Ouro, e contou com a presença de grandes executivos, celebridades e cineastas para celebrar os 25 anos do encontro do cinema.

Vale destacar que Lapenda é o presidente do grand jury e foi o responsável por selecionar os jurados que vão julgar cada categoria do evento, distribuir os filmes e apurar os votos. Na categoria de Animação, ele convidou Rob Minkoff (Rei Leão), Joe Crawford (Gato de Botas) e Januel Mercado (The Croods) para a função de jurados.

Outra novidade é que Frederico Lapenda co-criou os super-heróis Aliados da Amazônia junto à Stan Lee. Inclusive, ele deixou no ar que um dos três diretores do júri pode transformar os Aliados da Amazônia em filme.

Veja momentos dos bastidores do evento: