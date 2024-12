Selton Mello vibra com indicação de Ainda Estou Aqui ao Globo de Ouro

Selton Mello escreve recado carinhoso ao ver as indicações do filme ‘Ainda Estou Aqui’ e da atriz Fernanda Torres em categorias do Globo de Ouro

O ator Selton Mello comemorou a notícia de que o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, foi indicado ao Globo de Ouro 2025. Além disso, ele celebrou a indicação de sua amiga e colega de elenco Fernanda Torres, que concorre na categoria de Melhor Atriz na mesma premiação.

Em um post nas redes sociais, ele demonstrou a sua alegria com o sucesso do filme além das fronteiras do Brasil. "Partiu Globo de Ouro. Nanda, minha amiga, nosso orgulho, amo-te infinito. Walter, elegância, sensibilidade & precisão", disse ele.

E completou: "Família Paiva, seguimos honrando Rubens & Eunice. Representar nosso país, com esse filme, é um orgulho. O cinema é o espelho de uma nação. É bonito & necessário se ver, se reconhecer. É preciso dar um jeito, meu amigo".

Sinopse de Ainda Estou Aqui:

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva. Confira a sinopse: “Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".

Sucesso do filme Ainda Estou Aqui

No dia 29 de novembro, Selton Mello usou a sua conta no Instagram para celebrar o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, em que ele interpreta o ex-deputado Rubens Paiva. O longa dirigido por Walter Salles já foi visto por mais de dois milhões de pessoas nos cinemas e é o representante do Brasil para o Oscar 2025.

"Mais de dois milhões de pessoas já se emocionaram. Me diga detalhadamente: Onde você assistiu? Em qual cinema? Em qual cidade? Como foi sua sessão? Obrigado pelas centenas de mensagens. Isso tudo alimenta e fortalece para seguir em frente sempre", escreveu o ator na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Assisti a uma sessão lotada e um silêncio absoluto para absorver a emoção na tela", contou uma internauta. "O filme inteiro com lágrimas nos olhos e orgulho do cinema brasileiro", escreveu outro. "Muitos aplausos quando o filme chegou ao fim. Foi extremamente emocionante ver as pessoas tão perdidas que demoraram para levantar das cadeiras e sair da sala", escreveu mais uma.

