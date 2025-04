Ator de 'Round 6', Yeong-Su é condenado a um ano de prisão

O ator sul-coreano Yeong-Su, da série 'Round 6', se pronunciou sobre as acusações durante audiência: 'Estou envergonhado'; entenda

O ator sul-coreano Oh Yeong-Su, que esteve na primeira temporada da série 'Round 6', da Netflix, foi condenado a um ano de prisão após ser considerado culpado por assédio sexual . O artista de 80 anos foi acusado de abraçar e beijar à força uma mulher em 2017.

Na audiência, realizada no dia 3 de abril, os promotores ressaltaram a gravidade do trauma emocional e psicológico sofrido pela vítima. De acordo com informações da imprensa coreana, a moça passou a viver com ‘medo e angústia’ desde o suposto episódio.

Ainda segundo os promotores do caso, Yeong-Su teria se aproveitado de sua influência no mundo teatral para constranger a vítima, que integrava a mesma companhia. O ator foi descrito como "um veterano com quase cinco décadas de carreira que assediou uma jovem e indefesa integrante do grupo".

Em 2024, o astro de 'Round 6' recebeu uma sentença de oito meses de prisão. No entanto, a pena mudou durante o recente julgamento de apelação, que determinou um ano completo de regime fechado. O veredito final do recurso será oficialmente anunciado no dia 3 de junho deste ano.

Ator nega as acusações

Apesar de ser considerado culpado, Oh Yeong-Su nega as acusações. No tribunal, o artista declarou: "Estou envergonhado de estar em um tribunal com a minha idade, Se minhas palavras ou ações foram erradas, eu aceito as consequências. No entanto, mesmo após refletir, eu acredito que não cometi nenhum ato que possa ser considerado assédio".

"Se minhas palavras e ações descuidadas machucaram alguém em nosso breve conhecimento, lamento isso. Meus 80 anos de vida entraram em colapso em um instante, e me sinto vazio", acrescentou o ator.

