Filme 'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Globo de Ouro

O filme Ainda Estou Aqui, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, foi indicado ao Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira

O filme Ainda Estou Aqui, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, está na lista do Globo de Ouro 2025. A indicação foi anunciada nesta segunda-feira, 9, e a produção concorre na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira.

O filme brasileiro disputa o troféu com: Tudo Que Imaginamos Como Luz, Emilia Pérez, A Garota de Agulha, The Seed of the Sacred Fig e Vermiglio.

Ainda Estou Aqui possui direção de Walter Salles e ganhou destaque mundial após vencer o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza. Tanto que os brasileiros torcem por uma possível indicação ao Oscar 2025.

Sinopse de Ainda Estou Aqui:

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva. Confira a sinopse: “Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".

Descubra quanto Fernanda Torres emagreceu para o papel

O filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, tem gerado bastante expectativa no público brasileiro, que está contando os dias para a estreia do longa-metragem nos cinemas. Em entrevista ao Fantástico, a atriz falou um pouco sobre o novo trabalho e revelou alguns bastidores da produção.

Ao longo da conversa, Fernanda revelou que precisou emagrecer para interpretar Eunice Paiva, personagem central da história. "Eu achava que não tinha peso para perder, mas ela [Eunice] tinha obsessão por magreza, porque a família toda engordava", explicou.

Em seguida, a artista contou quantos quilos perdeu para a caracterização. "Ela vai para a prisão e perde 11 kg em nove dias. Não consegui chegar no que ela alcança na prisão, mas perdi de 8 a 10 kg", declarou a artista, que ainda ressaltou a força da protagonista.