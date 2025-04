Amanda Bynes completa 39 anos; ex-estrela de Hollywood fez curso para ser manicure

Sensação entre adolescentes no começo dos anos 2000, Amanda Bynes enfrentou momentos difíceis e abandonou a carreira no cinema

No dia 3 de abril, a ex-estrela de HollywoodAmanda Bynescompleta 39 anos. Protagonista de diversos sucessos teens que conquistaram gerações, como Ela é o Cara (2006), a atriz enfrentou momentos difíceis e se afastou da carreira nos cinemas. Em suas últimas atualizações, a famosa revelou que fez curso para ser manicure e buscava oportunidade na área.

Estrela mirim

Amanda Bynes começou sua carreira ainda criança, participando de peças teatrais e comerciais de televisão. Seu grande momento veio com a Nickelodeon, onde brilhou no All That e, posteriormente, no The Amanda Show. Seu humor espontâneo e talento inegável a transformaram em uma das maiores promessas da comédia juvenil.

No cinema, sua ascensão foi meteórica. Protagonizou O Grande Mentiroso (2002), O Que Uma Garota Quer (2003) e Ela é o Cara, sendo este último um de seus filmes mais icônicos. Em 2007, mostrou versatilidade ao integrar o elenco de Hairspray, um dos grandes sucessos da década. Entretanto, após Easy A (2010), Amanda surpreendeu os fãs ao anunciar sua aposentadoria precoce da atuação.

Desafios pessoais

Enquanto o público via Bynes como uma estrela talentosa e carismática, sua vida pessoal tomava rumos preocupantes. Nos anos seguintes, ela enfrentou vários episódios de polêmicas, incluindo prisões por direção sob efeito de substâncias, internações psiquiátricas e declarações erráticas em redes sociais.

Em 2013, foi diagnosticada com transtorno esquizoafetivo e passou a viver sob tutela legal dos pais. Durante anos, sua saúde mental foi pauta de manchetes, culminando em um pedido de encerramento da tutela em 2022, após nove anos de controle parental.

Novos rumos

Depois de anos de altos e baixos, a estrela optou por uma vida discreta. Formou-se em design de moda e, mais recentemente, revelou que está investindo na carreira de manicure. Em 2023, ela começou um podcast, mas logo se afastou para focar em sua nova profissão.

No começo de 2024, Amanda compartilhou que havia sido reprovada no teste para atuar como manicure, prova necessária nos Estados Unidos. Nos stories de seu Instagram oficial, ela explicou que precisava atingir 75% de questões corretas, mas somente acertou 71% delas.

Chateada, a ex-atriz prometeu que da próxima vez seria diferente. "Vou estudar mais da próxima vez", garantiu Amanda ao publicar uma foto com o resultado de seu teste para a licença.

