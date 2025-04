Isis Valverde revela desafios em primeiro filme internacional: 'Momento intenso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Isis Valverde comenta bastidores de Código Alarum, filme com Sylvester Stallone, e conta novos projetos de 2025

Para Isis Valverde (38), estar no elenco de Código Alarum (2025) não marcou apenas sua estreia nas produções internacionais, mas também se tornou uma experiência única em sua carreira. A atriz, que pôde contracenar com diversos nomes de Hollywood, conta os desafios da preparação para o filme e também revela que a agenda já está cheia de novos projetos.

"Fazer parte desta projeto internacional com tantos talentos que admiro foi uma experiência única para a minha carreira", conta Isis Valverde , em entrevista à CARAS Brasil. "Tive um momento muito intenso de estudos com a equipe local e que me auxiliou muito na interpretação da personagem."

Na trama, a atriz é Bridgette Rousseau, amiga do casal protagonista, interpretado por Scott Eastwood (39), filho do ator e diretor Clint Eastwood (94), e Willa Fitzgerald (34). O ator Sylvester Stallone (78) também integra o elenco, vivendo um agente da CIA.

Leia também: Isis Valverde reflete sobre envelhecer: 'Assusta por vários motivos'

Apesar da estreia em Hollywood, Valverde afirma que não pretende separar sua trajetória em internacional e nacional. "Costumo dizer que minha carreira é apenas uma, e os trabalhos se complementam. Então a parte internacional vem naturalmente, assim como os projetos maravilhosos que tenho feito nacionalmente."

Além da produção internacional, ela também estrela a série Maria e o Cangaço, disponível na plataforma de streaming Disney+, e iniciou recentemente as gravações da adaptação de Quarto do Pânico, além de outras produções que ainda não pode comentar. "Este ano tem sido de projetos incríveis e muitos lançamentos, e estou muito contente com cada entrega."

Leia mais em: Casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz terá show de famosos e luxo; saiba tudo

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ISIS VALVERDE EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: